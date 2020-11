Egy japán kisváros polgármestere most jött rá, hogy ő Jo Baiden

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Egy váratlan szereplővel vett újabb fordaulatot az emerikai elnökválasztás, amikor egy japán kisváros vezetője 73 év után rájött, hogy ő Jo Baiden. A 15 ezer lakosú Jatato polgármesterét, Jutaka Umedát izgatottan értesítették a családtagjai az amerikai elnökválasztás után, hogy fonetikusan olvasva tulajdonképpen az ő nevét is lehet Jo Baidennek ejteni.

A kanji írásjeleket ugyanis többféleképpen is lehet olvasni, így a polgármester nevében a ume és da akár úgy is ejthető, hogy bai és den. A Jutakát pedig dzsónak is lehet mondani, így pedig egyből úgy hangzik, mint a demokrata elnökjelölt neve.

A felfedezés után a japán polgármester azt mondta Joe Bidenről, hogy közel érzi magához az amerikai politikust. „Úgy érzem, mintha én is nyertem volna a választáson, amikor az előrelátható győzelméről hallottam” -mondta elérzékenyülve. A rendkívüli felfedezést pedig a település népszerűsítésére szeretné felhasználni. (The Japan Times/BBC)