Bajban a kínai nyugdíjrendszer, 1978 óta először emelhetik a korhatárokat

Egy ideje már sokat hallani arról, hogy egyre súlyosabb demográfiai válság fenyegeti Kínát: öregedik a lakosság, egyre kevesebben dolgoznak és ezzel párhuzamosan összeomlóban van az állami nyugdíjrendszer. Egy jelenlegi előrejelzés szerint emiatt 2035-re nem lehet elég fedezet az állami nyugdíjalapban. Ezért egy ideje újra és újra felmerül a lehetősége, hogy növelhetik a nyugdíjkorhatárt az országban, ami mindig heves morgolódást vált ki (már amennyire heves morgolódás elképzelhető egy elég keményen fogott egypártrendszerben).

Fotó: TIM GRAHAM/robertharding via AFP

A SupChina szerint mindenesetre Peking eljuthatott odáig, hogy hamarosan tényleg korhatáremelés jöhet. Nemrég jelent meg a következő 15 év társadalmi vízióit felvázoló dokumentum, és ebben a 2035-ig teljesítendő reformok között szerepelt, hogy fokozatosan emelhetik a korhatárt.

Kínában a nemzetközi szintekhez képest alacsony a nyugdíjkorhatár: férfiaknak 60 év, nőknek ha közszolgaként dolgoztak, 55, ha pedig úgynevezett kékgalléros munkát végeztek 50. A kiszivárgott hírek szerint az egyik felmerült terv szerint előbb a nők nyugdíj-korhatárát emelnék fel 60 évre, majd pedig egy második körben a férfiak és a nők esetében is további emelések jöhetnének.

A beszámoló szerint a felmerült javaslatot máris heves ellenérzés fogadta a kínai interneten: az idősebb kínaiak is utálták az ötletet nem meglepő módon, de a fiatalabbak sem voltak oda érte, mivel attól tartanak, hogy a munkahelyeiken marasztalt idősebb kínaiak miatt nehezebb lesz majd elhelyezkedniük.

A jelenleg érvényes nyugdíjkorhatárokat még 1978-ban húzták meg, amikor még rengeteg fiatal munkaerő várta, hogy bejuthasson a munkaerőpiacra, ugyanakkor az alacsonyabb várható élettartam miatt jóval kevesebbet kellett az állam nyugdíjakra költsön. Ehhez képest most épp az a probléma Kínában is, ami a világ számos másik részén is: a lakosság öregszik és nem születik elég gyerek.