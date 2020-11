Trump ügyvédei kihagyják a találkozót a michigani törvényhozókkal, mert koronavírus-fertőzés veszélyének voltak kitéve

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Donald Trump, aki egyelőre képtelen belátni, hogy már csak 2021. január 20-ig elnöke az Egyesült Államoknak, utolsó kétségbeesett kísérletei egyikeként éppen Michigan törvényhozóit próbálja rávenni, hogy elcsalják a javára a választást, aminek elcsalásával hetek óta alaptalanul vádolja ellenfelét, a választást a jelen összesítések szerint hatmillió szavazatos és 74 elektoros előnnyel megnyert Joe Bident.

Aktuálisan arra próbálja rávenni a michigani törvényhozás mindkét házában többségben levő helyi republikánusokat, hogy hagyják figyelmen kívül a választás eredményét - Biden bő 150 ezer szavazattal nyert ott -, és inkább ők delegáljanak, természetesen republikánus elektorokat. A michigani szenátus republikánus többségének vezetője már jelezte, hogy erről szó se lehet, már csak azért se, mert nincs is joguk erre.

Azóta egy újabb apró homokszem került a gépezetbe. Az Axios értesülései szerint a találkozón Trump ügyvédei se vesznek majd részt, pedig az ő dolguk volna meggyőzni a képviselőket arról, hogy a demokraták elcsalták a választást. Erről amúgy ezidáig egyetlen bírót sem sikerült meggyőzniük, és nem azért, mert nem próbálták. Már vagy 32 pert buktak el a tárgyban.

Történt ugyanis, hogy Rudy Giuliani, akinek az elmúlt napokban folyt már le az arcán a hajfestéke, és tartott tévedésből sajtótájékoztatót egy szexshop melletti parkolóban, most kontaktszemély lett. Fia, az amúgy a Fehér Házban dolgozó Andrew Giuliani bizonyult fertőzöttnek. Így most ő és jogi stábja több tagja is kénytelen kihagyni a találkozót.

Mi több, az Axios értesülései szerint az ifjabb Giuliani az elmúlt napokban Trump teljes, egyébként a virginiai Arlingtonban összezárt jogi csapatát végigfertőzhette.