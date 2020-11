Rudy Giulianinak most nem csak az agya olvadt le teljesen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Rudy Giuliani, aki New York polgármestereként lett híres, mostanában pedig Donald Trump ügyvédjeként került újra képbe, csütörtökön egy sajtótájékoztatón hosszan ismertette, hogy szerintük miként csalták el a választást a demokraták. Többször állította, hogy a feltételezett csalásokról eskü alatt tett vallomásaik és bizonyítékaik is vannak, majd fenyegetett azzal, hogy számos pert indítanak még. Ebbe pedig annyira belejött, hogy még a korábbi alakításait is sikerült felülmúlnia.

Igen, a Borat 2-ben látottakat

és azt is, hogy a Four Seasons helyett egy kertépítő cég parkolójában tartottak sajtótájékoztatót.

Mert az történt, hogy a nagy izgalomban a frissen festett hajából a halántékán elkezdett csorogni az izzadsággal kevert festék, ennek köszönhetően pedig elképesztően drámai fotók készültek róla

Fotó: Drew Angerer/AFP

(Guardian)