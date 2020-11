Orbán Viktor kért magától valamit, de csak részben teljesítette

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az elmúlt hetekben megszokottak szerint alakult hétfőn is a halálozási statisztika.

Ebben van valami fura.

Ahogy abban is, hogy Orbán Viktort felkérte egy Orbán Viktort is magában tudó tanács valamire, amit aztán csak részben teljesített.

Közben Angliában illegális zugmiséket tartanak, Franciaországban pedig lassú lazítást terveznek.

91

Az Operatív Törzs hétfői tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 91 újabb, a koronavírushoz köthető halálesetet jelentettek az országban. Immár nagyjából két hete 90-100 között alakul a halálos áldozatok napi száma - ami azért különös, mert a kórházban levők száma csak egy hete stagnál, a gépi lélegeztetésre szorulók száma pedig még mindig növekszik.

Örömre nincs ok, de kétségbeesésre se

A miértek után kutatva Haszán Zoltán a hétvégén szokás szerint kielemezte a járvány alakulását, illetve azt is, hogy Európában hogy állnak a dolgok - ez a két cikk egyben remek premierje is volt új járványügyi adatoldalunknak, amire igen büszkék vagyunk.

A kormány járványügyi intézkedéseinek egyik leglátványosabbika, a tanárok és egészségügyi dolgozók tesztelése a héten indul. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy zajlik, kérjük, ha érintettek, írják meg tapasztalataikat!



Cseppben a tenger



A nap legváratlanabb fejleménye, hogy a kormány az Idősek Tanácsa kérésére újra bevezette az idősek vásárlási idősávját. Hogy mi ebben a különös? Az Idősek Tanácsa azt javasolta, hogy a tavaszi hasonló intézkedéshez képest most rövidebb idősávot jelöljenek ki, azt is csak hétköznap, és olyan időpontban, amikor amúgy is kisebb a boltok forgalma. Amiből aztán az lett, hogy minden nap lesz idősáv - vagy ha úgy tetszik, időssáv -, hétköznap 9-11, hétvégén 8-10 óra között. Az Idősek Tanácsa pedig Orbán Viktor miniszterelnökből, Novák Katalin minisztertből, és a kormány által delegált tagokból áll. Vagyis hát Orbán Viktor kért magától valamit, amit aztán csak részben teljesített.

Újabb vakcina bizonyult hatékonynak

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca vakcinája - amely a Pfizer és a Moderna vakcinájához képest hagyományos, ún. vírusvektoros módszerrel készült - a klinikai vizsgálatok során átlagosan 70 százalékban hatékonynak bizonyult. Ez ugyan rosszabb arány, mint a két, új típusú, mRNS-alapú vakcináé, de valójában csak egy átlag. Megfelelő adagolással ez a vakcina is 90 százalékban bizonyult hatékonynak, ráadásul az mRNS-vakcinákhoz képest sokkal olcsóbb az előállítása és jóval egyszerűbb a tárolása, mert már egy egyszerű hűtőszekrényben, 2-8 fokon tárolva is eláll fél évig.

Zugmise

Angliában november 1-től négy hétre kijárási korlátozásokat vezettek be, ennek részeként nagyban korlátozzák, hogy kik és hányan találkozhatnak. Külön háztartásban élők leginkább sehogy, ami nem kedvez a vallásgyakorlás hagyományos formáinak. Templomba egyénileg ugyan lehet járni, de csoportos szertartásokat, így pl. miséket nem tarthatnak. Mármint nem tarthatnának, de titokban, mint egykor a technobulikat, most istentiszteleteket tartanak vidéki csűrökben, jelentette a Guardian. Franciaországban viszont januárra feloldhatják a karantént. A kormány fokozatosan, három lépcsőben tervezi lazítani az általános karantén szabályait, a járvány alakulásától és a lazitás kockázataitól függően. Elsőként a kereskedelmet indítanák újra, lehetőleg még a karácsonyi bevásárlási láz előtt.