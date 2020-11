Megnéztük, hogyan állnak az európai országok a járvány második hullámában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A pár hete is a vírus által leginkább térdre kényszerített Csehország és Belgium túl lehet a járvány második hullámának tetőzésén. Készítettünk - és mostantól naponta frissítünk - két grafikont is az európai országok járványtrendjeiről. (És összeraktunk egy oldalt is, ami jobb áttekinthetőséget ad a járványhelyzetről, mint a kormányzati honlap.)

Az egyik grafikon a halálozási adatokra koncentrál. Ebben a jobboldali oszlop kéthetes időszakot vesz alapul lakosságarányosan európai országoknál. Látszik, hogy egymillió főre vetítve továbbra is Csehországban és Belgiumban van a legtöbb áldozat.

De a számok ebben a két országban már észrevehetően csökkennek. Kicsit nagyobbat lépve, hogy látszódjanak a trendek, esetenként a szigorítások hatása, öthétre visszamenően megnéztük a hétnapos mozgóátlagokat is. Ez alapján már Csehország és Belgium is túl van a tetőzésen a halálozási adatokban. (Ez látható az öthetes trend grafikonon). Csehországban már a lazításokat tervezik.

A középső oszlop két hetet vizsgált. Az elmúlt hét nap és a megelőző hét nap adatait, hogy kiderüljön, növekszik vagy csökken az áldozatok száma ebben az időszakban. Csehországban és Belgiumban egyértelműen csökken. Ahogy Svédország és Szlovákiában is, de ott jóval alacsonyabb volt eleve az áldozatok száma. Finnországban ugyanez a helyzet. És stagnál a halálozás Hollandiában és Észtországban.

Az áldozatok számában az elmúlt két hétben a legjelentősebb növekedés Ausztriában, Litvániában és Szerbiában volt. Magyarországon ma rekordot döntött az áldozatok száma, de ezt megelőzően a hivatalos adatok alapján lényegében stagnált a halálozás. Ez meglepő a kórházban kezeltek és a lélegeztetőn lévők számának emelkedése miatt.

Az új fertőzöttek száma

Az új fertőzöttek számának növekedése nem minden esetben összevethető az országok között, nagyon sok múlik azon, hány tesztet végeznek. Lakosságarányosan Luxemburgban regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet az elmúlt két hétben, Ausztria és Szlovénia van még a lista elején. Az osztrákoknál ugyanakkor már csökken a növekedés, ahogy a szintén sok fertőzöttet regisztráló lengyeleknél is.

Finnország áll a legjobban, Magyaország a korábbinál több, de így is korlátozott mennyiségű teszttel a középmezőnyben van az új fertőzöttek számát lakosságarányosítva.

A belgák és a csehek, illetve a hollandok esetében van egy másik szempont, ami érdekes lehet a számunkra is. Ez pedig a mágikus három hét, ahogy arra az mtahooligans tumblr szerzője felhívta a figyelmet.

Hollandiában október 14-én szigorítottak először, és vezettek be hasonló szabályokat, mint amik náluk most vannak érvényben. (Azóta ők még tovább szigorítottak.) Az intenzíven ápoltak száma három héttel később, november 4-én tetőzött, a halálozásoké 5 nappal ezután, november 9-én. (Vagyis kevesebb mint 4 héttel a szigorítások után.)

A belgák kicsit később léptek, október 19-én vezettek be korlátozásokat, amiken aztán ők is tovább szigorítottak még. A kórházban lévők száma november 3-án, az intenzív osztályon lévőké november 9-én tetőzött (ez megint a mágikus 3 hét), a halálozás 2-3 nappal később, november 11-12-én.

A cseheknél a hollandokhoz hasonlóan gyorsan léptek, szintén október 14-én szigorítottak először, aztán még tovább. Itt hamarabb volt az intenzíven lévőknél a tetőzés (november 3-án, majdnem három héttek később), mint a kórházban kezelteknél (november 6). A halálozásoknál ha csúszóátlagot nézünk, akkor november 4-e, ha egynapi maximumot, akkor november 11-e volt a csúcs.

Nálunk jóval később, november 11-én vezették be a mostani korlátozásokat. A halálozásoknál nehéz bármit mondani, mert már előtte, november 7-én volt egy napi 107 fős rekord, ami aztán megismétlődött november 14-én és 15-én is. Ezután talányosan stagnált a hivatalos szám, majd ma 121-re ugrott hirtelen. Tíz nappal járunk a korlátozások bevezetése után, a másik három országban legalább három hét kellett ahhoz, hogy elérjék a rekordot a halálozásban, majd csökkeni kezdjen a szám.

A kórházban kezeltek száma két napja csökken itthon. Ez is elég gyors javulás lenne, a belgáknál a korlátozások utáni 15. napon volt a kórházban lévők száma a csúcson.

Klasszikusan a sorrend ez lenne:

Csökken a fertőzöttek száma. Végülis nálunk a napi kilengéset kiszűrő 7 napos mozgóátlag csökkeni kezdett, de azért ez tényleg erősen függ a tesztek számától.

Kevesebben vannak kórházban Hivatalosan ez két napja csökken itthon, de még korai lenne bármit mondani erről.

Aztán az intenzíven lévők száma is csökken (a cseheknél hamarabb tetőzött az intenzíven lévők száma, csak utána a kórházban lévőké, de időben nem volt nagy különbség). Ez kb. a harmadik héten történt meg a másik három országban, mi ennek a felénél vagyunk. Magyarországon nem publikus, hány covidos van intenzíven, csak azt tudni, hányan szorulnak lélegeztetőgépre. A számuk pénteken megdöntötte az addigi rekordot, 604-gyel, mára kicsit, öttel csökkent. Ebből következtetést még nem lehet leszűrni.

A legvégén pedig csökken az áldozatok száma is. Ebből végképp nem tudunk egyelőre mire következtetni, miután a talányos stagnálás után ma megugrott a napi halálozási szám.

