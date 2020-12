Belgium legnépszerűbb lapja már arról ír, hogy a Fidesz alapítótagja vett részt a pénteki orgián

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Frissítette cikkét az egyik legismertebb belga lap, a Het Laatste Nieuws, és már nem csak arról írnak, hogy egy azóta lemondott magyar EP-képviselő is részt vett azon a pénteki orgián, amire a rendőrség csapott le Brüsszelben, hanem arról is, hogy az illető a Fidesz alapítótagja és befolyásos politikusa.

Már az első hírek után is felmerült a gyanú, hogy Szájer Józsefről van szó, hiszen ő az egyetlen magyar EP-képviselő, akiről tudni lehetett, hogy péntek óta benyújtotta lemondását, de a kedd délután megjelent részletek még inkább megerősítik ezt: a HLN arról ír, hogy az illető EP-képviselő a Fidesz alapítótagja volt, és a Fidesz frakcióvezetője volt Magyarországon 1994 és 2002 között, majd az EP-képviselő lett, amíg a hétvégén váratlanul le nem mondott.

A 24.hu arról ír, hogy a HLN korábban megnevezte név szerint is Szájert, ám ezt azóta törölték a cikkből, ugyanakkor azok az információk benne maradtak, melyek alapján azonosítható a fideszes politikus.

A belga lap cikke külön foglalkozik azzal, hogy míg az orgián 25 ember, főleg férfiak vettek részt, addig Magyarországon a Fidesz nyíltan megtagadja az egyenlő jogok lehetőségét a melegektől.

A cikkben szó van arról is, hogy a magyar politikus az ereszen át próbált meg menekülni a rendőrség elől, és az eseményen, melynek helyszínén kábítószert is találtak a rendőrök, több diplomata is részt vett. A rendőrség eredetileg a kijárási korlátozások megszegése miatt csapott le az eseményre.

Szájer Józsefet a nap folyamán a magyar és a belga számain is kerestük, egyelőre sikertelenül.