Több mint kétezer fertőzöttet találtak az általános iskolákban

Kedden délután egyszer csak hozzáadtak 181506 tesztet a kormányzati járványoldalon szereplő mintavételek számához. Az operatív törzs tájékoztatójából kiderült, hogy ez az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, idősotthonokban és egészségügyi szolgáltatóknál végzett antigén gyorsteszteket takarja.

Tesztelés egy bölcsődében Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A tesztelés eredményeiről György László államtitkár számolt be, akinek Müller Cecília tisztifőorvos külön megköszönte a munkáját.

„Őszintén megmondjuk, hogy nagyobb részvételi arányra számított az operatív törzs, mint amivel találkoztunk” - mondta György László. A 181506 teszt 2,44 százaléka lett pozitív, ami 4436 főt jelent.

A bölcsődei dolgozók teszteltették magukat a legnagyobb arányban (79 százalék). 11113-an teszteltették magukat, 195-en lettek pozitívak (1,8 százalék).

Az óvodai dolgozók 74 százalékban vettek részt a tesztelésen, ez 34964 fő. Közülük 811-en fertőzöttek (2,3 százalék).

Az általános iskolai dolgozók 73 százalékban vettek részt. 95102 tesztből 2170 lett pozitív (2,3 százalék).

A szociális intézményekben 24452 tesztből 911-en lettek pozitívak (3,73 százalék).

A szakképző intézményekben 64 százalékos volt a részvételi arány. Mivel itt már online oktatás van, a gyakorlati héten képzésben résztvevő oktatókat tesztelték. 5653 tesztből 146 lett pozitív (2,6 százalék).

Az egészségügyi dolgozóknál 10222 tesztet végeztek, ennek 1,96 százaléka lett pozitív (az államtitkár nem mondta, de nagyjából 200 ember).

A fertőzötteknek jelentkezniük kellett a háziorvosnál, aki akkor engedélyezheti a munkába állást, ha legalább három napja tünetmentesek. Kérhet PCR-tesztet is. A tesztelés folytatódik, most bevonják az államigazgatásban dolgozó ügyfélszolgálati munkatársakat is.

Az operatív törzs a csoportos tesztelés adatközlésével sem könnyíti meg a helyzet nyomonkövetését. A mintavételek számát csak összesítve közlik, benne a tavasz óta elvégzett tesztekkel. Ehhez adták most hozzá a 181506 tesztet.

Müller Cecília elmondta, hogy a csoportos tesztelésen kiszűrt fertőzötteket viszont folyamatosan feltüntették a regisztrált fertőzöttek számában. Erről nem szóltak előre, csak most, utólag derült ki.

Ennek azért van jelentősége, mert a kevés nyilvános adatból kiszámolható pozitív tesztarány (vagyis hogy az adott napon jelentett tesztek hány százaléka pozitív) fontos mutatója a vírus terjedésének. Az utóbbi napokban ez nagyon magasra, 60-70 százalékra rúgott. De ezek szerint felvittek az adatbázisba 4433 fertőzöttet anélkül, hogy a tesztjeiket rögzítették volna.

Ez nemcsak kívülről nézve átláthatatlan, hanem azok számára is, akik ezzel foglalkoznak. Kemenesi Gábor, a pécsi virológuscsapat tagja vasárnap először megkongatta a vészharangot az ijesztően magas arányszámok láttán. Majd kiegészítette a posztját:

„Felmerült, hogy az újonnan bevezetett antigén gyorstesztelés eredményei bekerülhettek a statisztikába, ám a tesztek száma nem. Erre vonatkozóan nem találtam forrást, örömteli lenne mert tompítaná az adatok negatív üzenetét, bár adatközlés szempontjából aggályos lenne”.

Ezek szerint tényleg ez a helyzet.