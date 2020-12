Megint meghibásodást jelentettek a Roszatom építette fehérorosz atomerőműből

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Alig néhány hete adták át a fehéroroszországi Asztravec városa mellett felhúzott atomerőművet, amelyet a paksi atomerőművet is bővítő Roszatom épített fel, már a második alkalommal érkeznek hírek a meghibásodásáról.

Ezúttal az Ecohome, egy neves belarusz környezetvédő szervezet jelentette, hogy a litván fővárostól, Vilniusztól mindössze 50 kilométerre található atomerőműben az első reaktor hűtőberendezése meghibásodott, írja a litván LRT hírportál.

Az incidenssel kapcsolatban a fehérorosz hatóságok nem közöltek hivatalos információkat. Az Ecohome mindenesetre azt állítja egy november 30-án kelt közleményében, hogy egy ki nem nyíló szelep okozta a meghibásodást, ami miatt a hűtőfolyadék kiszivattyúzásakor „megsérült az első reaktor vészhűtőrendszerének tartálya”.

Aggasztóbb, hogy szerintük a sérült tartályt valószínűleg ki kellene cserélni, de mivel ez felérne a meghibásodás beismerésével, az atomerőmű vezetése megpróbálja inkább elkerülni a cserét. „Így van egy «forró» reaktorunk, a legjobb esetben még működő tartalék vészhűtőrendszerrel”- állítják.

Az Asztravec atomerőművet az orosz Roszatom építette orosz hitelből, pont mint ahogy Pakson is történik a második blokk esetében, és az erőmű típusa is nagyjából ugyanaz, mint amit ide szánnak az oroszok: mint tavaly írtuk, a különbséget az jelenti, hogy a paksi változatnak az EU-s előírásoknak is meg kell felelnie, és egy éve ilyenkor még sok jel mutatott arra, hogy az európai változat tervei még nincsenek készen, és ezért nem kezdődött el a paksi építkezés.

Az előző alkalommal a hírek szerint az erőmű egyik turbinája állt le, és nem volt képes áramot termelni, de ez a helyi források szerint nem járt sugárzásveszéllyel, a hűtőberendezés állítólagos mostani meghibásodása viszont az LRT-nek nyilatkozó szakértő szerint már az erőmű „nukleáris részét” érinti.

Litvánia régóta hevesen tiltakozott az erőmű átadása ellen, mivel Vilniustól, a fővárosuktól mindössze 50 kilométerre fekszik. Korábban nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítették az erőművet, és nagyszabású hadgyakorlatokat tartottak egy lehetséges nukleáris baleset esetére.