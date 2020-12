Hétvégi olvasnivaló a korrupt politikusoktól a második hullámon át persze, hogy az ereszig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes szombat reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása.



Minden szombat reggel emailben küldjük el azokat az anyagainkat, amiket az utóbbi napokban írtunk a 444-re, és tökéletesek hétvégi olvasgatáshoz. Itt tudsz feliratkozni erre, és minden hétköznap reggel küldött hírösszefoglalónkra.

EGÉSZSÉG

Állig felfegyverkezve, teljes homályban: a magyar második hullám – A járvány ellen nem volt elég sem a nemzeti konzultáció, sem a kommunikációs trükközés. Novemberre ráomlott a kormányra a válság, tervezettségnek már nyoma sincs. A titkolózás viszont megy.



Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Közel kétezer koronagyanús beteget hagynak ki a kórházi statisztikákból, de attól még őket is el kell látni – Orbán Viktor elszólásából derült ki, hogy ők is léteznek. Ellátásukhoz sok orvosra és ápolóra van szükség, ami hatással van az ellátás minőségére. Ezért félrevezető, hogy nem kerülnek be a statisztikába.

Hogyan törte meg Magyarország az EU egységet az ENSZ gyógyászati kannabiszról való szavazásán – Hogyan és miért ment szembe a magyar kormány az ENSZ ülésén az EU közös álláspontjával a kannabisz gyógyászati használata tekintetében, és mit jelent ez a hazai betegekre nézve? Összefoglaló a Drogriporteren.



Fotó: Czeglédi Zsolt

A praxisközösség tényleg a háziorvosi ellátás jövője lehetne, de az erőltetés tönkreteheti az egészet – Az egy háziorvos és egy asszisztens munkájára épülő ellátás helyett 5-10 orvosból álló praxisközösségekkel képzeli el a kormány az egészségügyi alapellátás jövőjét. A modellváltást évek óta javasolja az egészségügyi szakma, de erőltetett közösködésről hallani sem akar a háziorvosok többsége. Egészségügyi közgazdász és praxisközösségben dolgozó háziorvos mondták el a 444-nek, szerintük hogy kéne kinéznie a hamarosan felálló új rendszernek.

ERESZ

Szájer József a Fidesz 2015. decemberi kongresszusán Fotó: Botos Tamás/444

A magyar közélet ideálja: az önmagát akárhányszor szemen köpő, meghasonlott ember – Szájer József lebukása csak elsőre tűnik mellbevágónak, jobban belegondolva, a Fidesz-alapító meghasonlásokkal teli karrierjének vége pontosan igazolja a képletet, ami hatalomban tartja a Fideszt.

Chemsex: ennek a szubkultúrának a bulijából menekülhetett az ablakon át Szájer – A kétezres években jött divatba a gátlásokat feloldó, eufóriát okozó és a potenciát növelő szerektől betépve csoportszexelni. A chemsex gyakorlói a homoszexuális férfiak csoportján belül is kis szubkultúrának számítanak.



MÁSIK ÁLLÁSPONT

Jake Sullivan Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadója lesz az ember, aki elszámoltatná a korrupt vezetőket – Jake Sullivan Trump romjainak eltakarítása és a pandémia megfékezése után ráfordulna az autoriter kapitalistákra.

Ferenc pápa: A migráció csak azoknak a fejében jelent fenyegetést a kereszténységre, akik hasznot húznak ennek hangoztatásából – A pápa a karantén idején könyvet írt arról, hogy miért jutott válságba a világunk, és milyen kiutak képzelhetőek el. Az Álmodjunk együtt személyes történetek és a modern kapitalizmus meg a populizmusok kritikájának elegye, és most magyarul is megjelent.



BONYOLULT ÜGYEK

„Olvasd el! Ez őrület!!!” Így működik a kriptovalutázó csalók gépezete – Egyre durvábban terjednek a celebekre hivatkozó, jól fizető kriptovaluta befektetéseket ígérő csalások, már a magyar rendőrség is kiemelten kezeli ezeket. A Direkt36 annak járt utána, milyen profi gépezet épült ki ezek mögött, és hogyan segítik a csalókat a Google és a Facebook profi hirdetési rendszerei is.

Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR/Science Photo Library via AFP

Fél évszázados problémát oldott meg, egy csapásra forradalmasíthatja a biológiát a Deepmind algoritmusa – A fehérjék 3D alakzatainak aminosav-szekvenciákból való hajszálpontos előrejelzésével a DeepMind szoftvere átalakítja mindazt, amit a biológiáról eddig tudtunk; évekkel felgyorsítja a sejtek működésének megértését, a fehérjetervezést, a gyógyszerkutatást és a hulladékot lebontó enzimek tervezését.