Egy indiai politikus azzal kampányol, hogy ha ő lesz az elnök, bevezeti a kötelező délutáni szundit

Az indiai Goa állambeli Előre Párt vezetője, Vijai Sardesai azt mondta, hogy ha ő lesz a elnök, akkor kötelező jelleggel bevezeti a délutáni egy órás sziesztát.

Bár a kormányválasztás csak jövőre lesz Indiában, a goai politikus belengette, hogy ha megnyeri a választásokat, akkor délután 1 és 4 óra között kötelező lesz valamikor egy órát pihenni.

Goa államban egyébként is hagyománya van a délutáni sziesztának, ez az úgynevezett susegad kultúra része, ami nagyjából relaxációt, lazítást, hátradőlést jelent. A goai boltosok az utóbbi időben hangot is adtak nemtetszésüknek, hogy az államon kívülről érkezők nem tartják tiszteletben a kultúrájukat, és a szieszta idejük alatt is zavarják őket. Sardesai éppen ezért tenné kötelezővé a sziesztát. Sardesai maga is ragaszkodik az egy órás délutáni szundihoz, még a választási kampány hajrájában is kikapcsolja a telefonját, hogy pihenjen egyet.

„A szieszta ellazít. Én magam is megállapítottam, hogy ha kihagyom a délutáni alvást, fáradtnak érzem magam, nem tudok működni, és nem tudom élvezni az estémet sem, akkor mi értelme van az egésznek?” - mondta a politikus, aki a délutáni alvás melletti tudományos kutatásokat is hozott fel érvként.



Sardesai szerint az ő kultúrájukban az életminőség számít, amihez ez is hozzátartozik, nem pedig a megtermelt pénzt mennyisége. (Guardian)