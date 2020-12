Orban lemondott a választás után

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Bejelentette lemondását hétfőn Ludovic Orban román miniszterelnök, miután az általa vezetett jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elvesztette a választásokat az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) szemben.

Orban azt mondta: nem ragaszkodik semmilyen tisztséghez, lemondásával utat akar nyitni egy jobbközép kormánykoalíció megalakítása előtt. Kifejezte meggyőződését, hogy a koalíciós kormány vezetőjét is a PNL adja majd. Hozzátette, hogy az ügyvivő miniszterelnököt az államfő nevez majd ki a kormány tagjai közül.

A tavaly óta kisebbségben kormányzó PNL, amelyet a közvélemény-kutatások egész évben a parlamenti választások biztos győztesének jósoltak, vasárnap a voksok mintegy 25 százalékát szerezte meg, a választásokat pedig a PSD nyerte meg 30 százalékot közelítő eredménnyel. Arról, hogy hogyan alakult a választás, melyen az RMDSZ is bejutott a parlamentbe, és akár még egy kormányban is szerepet kaphatnak, hétfőn hosszabban is írtunk.

Ludovic Orban és Klaus Iohannis tavaly novemberben Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Hétfő délután a PNL jelöltjeként elnöknek választott Klaus Iohannis arról beszélt, hogy a romániai választók több mint fele a jobbközép pártokra voksolt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) pedig jelentősen meggyengült, így egy jobbközép kormánykoalíció megalakulása körvonalazódik. Román sajtóértesüléseik szerint ugyanakkor Iohannis közölte Orbannal, hogy nem fogja miniszterelnöknek jelölni.

Az elnök kifejtette: az ideiglenes részeredmények szerint a 2016-os parlamenti választások óta kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 20-ról 25 százalékra, az időközben a liberális PLUS-szal összeolvadt Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pedig 8-ról 15 százalékra növelte támogatottságát, miközben a PSD "drámaian" meggyengült, 45-ről 29 százalékra esett vissza. Iohannis szerint - a mostani választásokat egyébként megnyerő - PSD így "végre" kimarad a politikai döntéshozatalból. (MTI)