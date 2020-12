Az oltások kezdete

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A nap legfontosabb híre, hogy Nagy-Britanniában elindult a tömeges oltási program.

Itthon Müller Cecília arról beszélt, hogy valószínűleg nem választhatunk majd, hogy milyen vakcinából kérünk, aztán később letagadták, hogy ilyesmit mondott volna. Az viszont biztos, hogy aki regisztrál a kormányzati vakcinaoldalon, az Rogán Antaléknak adja meg az adatait.

Ez itt a 444 járványügyi hírlevele.

Rekordot döntött a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon: a keddi adatok alapján először van 8000 fölött a számuk. Egy nap alatt 136 áldozata volt a vírusnak, így már 6000 fölött van a halálos áldozatok száma.

Nem választhatunk, hogy milyen vakcinát kérünk: ezt Müller Cecília közölte kedden az operatív törzs tájékoztatóján, pedig nemrég Orbán Viktor még mást állított. Kedden este a Koronavírus Sajtóközpont már inkább Müllert cáfolta, azt írták, mégis elképzelhető, hogy lehet majd akár választani is az oltóanyagok között.

Aki regisztrál oltásra az új kormányzati vakcinaoldalon, az Rogán Antaléknak adja meg az adatait. Illetve olyan figuráknak, akik jelen voltak a Fidesz szűk felsővezetésének eredményváró szobájában a 2010-es választások éjszakáján.

„Megalázó” – így értékelte egy ápolónő az egészségügyi szakdolgozók fizetésemelését: feszültségekhez vezetett, hogy a szakdolgozók nem, csak az orvosok kaptak jelentős béremelést a szolgálati jogviszonyból fakadó munkakörülmény-szigorításért.

Túl sokan voltak a temetésen, otthagyta a gyásznépet a nógrádi pap: példamutatóan komolyan vette a járványügyi előírásokat, igaz, a temetés végül így is lement.

Ha olyan emailt kapsz, ami otthoni PCR-tesztet ígér 7900 forintért, kezdhetsz gyanakodni! A Qubit írt egy interneten terjedő csalásról.

Megkezdődtek az oltások

Egy 90 éves északír nő az első ember, akit klinikai teszten kívül élesben beoltottak koronavírus ellen: elkezdődött az első tömeges oltókampány Nagy-Britanniában a Pfizer/BioNTech oltóanyagával. A következő hetekben egyébként 800 ezer embert fognak beoltani, elsőnek az időseket és az egészségügyi dolgozókat, míg a hónapban akár négymillió ember is kaphat majd a vakcinából.

William Shakespeare-t is beoltották koronavírus ellen: a 81 éves brit férfi volt a második, akit beoltottak az országban.

Még annak is érdemes lehet beoltatnia magát, aki amúgy már volt covidos: reggeli cikkünkben összeszedtünk mindent, amit az oltásról aktuálisan tudni érdemes.

Megjósolta a Covid-betegség lefolyását, a betegek túlélési esélyeit egy új vérteszt.

WHO: Idén karácsonykor nincs ölelgetés: nagyon más lesz ez a karácsony, mint amit megszoktunk, de fontos lesz betartani a szabályokat.

Németországban szigorítások jöhetnek: a keleti régiókban a jövő héttől bezárhatnak az iskolák és a legtöbb üzlet is, mivel a kórházak egyre nehezebben bírnak a fertőzöttek számának növekedésével. Közben a szövetségi kormány egészségügyi minisztere, Jens Spahn úgy látja, hogy az eddigi korlátozások nem voltak elegendőek, és ezért elképzelhető, hogy az egész országban egy rövid, de szigorúbb időszakra lehet szükség.

Belekényszerítik az orosz orvosokat, hogy beoltassák magukat a Szputnyik V vakcinával: Az orvosok és a szélesebb társadalom is erősen szkeptikus a saját fejlesztésű vakcinájukkal kapcsolatban. És nem ihat alkoholt két hónapig, aki beadatja az orosz vakcinát.

Rekordot döntött a napi koronavírusos halálesetek száma Romániában, az új fertőzöttek száma viszont két hete csökken.

Úgy néz ki, az amerikaiak kicsit már bele is golyóztak a Covidba: még csak most kezdték felmérni, hogyan hatott a mentális egészségünkre a járvány. Az első eredmények alapján egyáltalán nem jól, és valószínű, hasonló eredmények jönnek majd ki más országokban is.

És végül: Megrohamozzuk az éttermeket és nyaralóhelyeket a járvány után? Ha eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni podcast-sorozatunk legutóbbi részét, melyben a vendéglátás és a turizmus jövőjéről van szó.