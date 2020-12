Meghalt Chuck Yeager

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

December 7-én, 97 éves korában meghalt Charles E. Yeager, aki Chuck Yeagerként lett ismert berepülőpilóta. Ő volt az első, aki rakétameghajtású vadászgépével vízszintes repülésben először lépte át a hangsebességet. Halálát felesége jelentette be a pilóta hivatalos Twitterén, a halál okait nem részletezte.

Chuck Yeager karrierjét közlegényként kezdte a második világháborúban, 1942-ig repülőgép-szerelőként dolgozott, ezután lett vadászpilóta. A háború után számos új repülőgéptípus berepülőpilótája volt.

Yeager 1947. október 14-én írt repüléstörténelmet, miután 13700 méteres magasságban átlépte át a hangsebességet. Két nappal a repülés előre kitűzött időpontja előtt lovaglás közben eltörte két bordáját, és mivel félt attól, hogy emiatt lefújják a repülést, egy közeli város állatorvosához ment kezelésre, és csak feleségének és Jack Ridley barátjának szólt a balesetről. A repülési napon Yeagernek annyira fájt a sérülése, hogy magától be sem tudta zárni a gép ajtaját. Ridley egy seprűnyélből készített neki egy szerszámot, amivel a pilóta magára húzhatta a fedelet. A gép végül elérte és átlépte a hangsebességet, a csúcssebessége 1,07 Mach volt.

A rekord hitelességét többen is vitatják, vannak történészek, akik szerint George Welch ugyanazon a napon, fél órával Yeager előtt már megdöntötte a rekordot, mások szerint pedig két évvel korábban, 1945. április 9-én egy német pilóta, Hans Guide Mutke már átlépte hangsebességet egy Me 262-vel lépte át a hangsebességet. A későbbi kutatások viszont megállapították, hogy az a gép nem bírta volna, és ugyanaz történt volna vele, amitől az X–1-et is féltették.

Fotó: ROBERT MORA/AFP

1997. október 14-én, Yeager első hangsebesség feletti repülésének ötvenedik évfordulóján, Chuck Yeager repült az Amerikai Légierő egy gépével újra átlépte a Mach 1 sebességet.



1956-tól Yeager az űrprogramban kezdett dolgozni az asztronauták kiképzőjeként. Az űrben sohasem járt, de az Apollo-programok pilótáinak nagyrésze nála tanult. 1975-ben nyugdíjba vonult, de a repülést folytatta, és részt vett a Challenger űrrepülő 1986-os katasztrófáját vizsgáló bizottság munkájában is.

2002-ben egy F-15-össel még utoljára átlépte a hangsebességet.

