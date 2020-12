Orbán szeptemberben még magára vállalta a felelősséget, hétezer áldozat mellett már nem

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egészen másképp értelmezte a kormányzati felelősség kérdését Orbán Viktor szeptemberben, amikor még jól festettek a magyarországi járványadatok, mint most, amikor több mint hétezer áldozatnál járunk.

„Kinek hányják önök a szemére, hogy meghalnak emberek, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és elviszi őket a vírus? Nekem, de a vírus nem én vagyok. Nem a kormánypárt miatt halnak meg az emberek, hanem mert egy világjárvány van, és az a kérdés, ki hova áll, ki reménykedik-e abban, hogy romlanak a statisztikák” - mondta hétfőn a parlamentben, miután az ellenzék a védekezést kritizálta. Szerinte „a jó ízlést sérti” és lebecsüli az orvosok és ápolók munkáját, hogy a Párbeszéd „politikai eszközként használja azt a kérdést, hogy most akkor mennyien halnak meg”. Szerinte azért nem haltak meg többen, mert tavasz óta több mint ezermilliárd forintot költöttek védekezésre és közel háromezermilliárdot munkahelyvédelemre.

A második hullám elején még Orbán jelölte ki, mi alapján lehet mérni a járvány elleni intézkedések hatékonyságát. „Én a halálozások számát nézem elsősorban. Tehát a védekezés sikerét Magyarország emberéletekben méri.”

Nem sokkal később megismételte az állami tévében, hogy a tavaszi védekezés éppen az emberéletek megmentése miatt volt sikeres, ezt kell figyelni ezután is: „Én emberéletekben számolok. Szerintem a tavaszi védekezéssel több ezer, de inkább tízezer idős magyar ember életét mentettük meg, és most sem fogunk kockára tenni egyetlen életet sem, de közben az országnak működnie kell, és a két dolog együtt szerintem lehetséges.”

Szeptember 18-án konkrétan szóba hozta a felelősség kérdését, amikor arról beszélt, hogy az operatív törzs javaslatai alapján hoz döntéseket.

„Nézze, szükség szerint, ugye, minden döntést a kormánynak kell meghoznia, következésképpen a felelősséget is a kormánynak kell viselnie, leginkább persze nekem. Ezt én vállalom is természetesen, mégiscsak ez a dolgom, mondhatnám, ezért kapom a fizetésemet.” Ebben az időszakban tíz alatt volt a járvány napi áldozatainak száma, a halálozási adatok tehát alátámasztották Orbán kommunikációját: elkerüljük a lezárásokat, de közben megvédjük az embereket. A szakértők már ekkor figyelmeztettek, hogy hamarosan óriási baj lesz, a kormány mégis csak jókora késlekedés után, novemberben hozott átfogó korlátozásokat. Erről a folyamatról nemrég videót is készítettünk.

Hétfőn az azonnali kérdések órájában már azt mondta,