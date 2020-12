A New York Times elismerte, hogy egy hazudozó kamusztorijára alapult a “Caliphate” című legendás podcastjuk a Szíriában embereket kivégző kanadai ISIS-harcosról

Ünnep 444 Körben

A fiatal kamuterrorista

Kanadai és amerikai titkosszolgálati források egyetértenek abban, hogy Shehroze Chaudhry egészen biztosan nem volt terrorista, nem lépett be az ISIS-be és szinte biztos, hogy mégcsak nem is járt soha Szíriában - írja a New York Times.



A Pakisztánban született, de kétéves korától Kanadában nevelkedő, középosztálybeli családból származó, most 26 éves fiatal férfi azzal lett világhírű és okozott komoly belpolitikai botrányokat Kanadában, hogy két évvel ezelőtt részletes beszámolót tartott arról, hogy korábban miként radikalizálódott, utazott el Szíriába, lett az Iszlám Állam harcosa, majd hóhéra. Mindezeket a New York Times legendássá vált, “Caliphate” vagyis Kalifátus című podcast-sorozata ismertette meg a világgal.

Az adássorozat többek között azért kavarta fel annyira a kedélyeket, mert sokan nem értették, hogy ilyen rettenetes bűnök elkövetése után a férfi hogyan mászkálhat szabadon és nyilakozgathat Kanadában.

Chaudhry ráadásul a legapróbb részletekbe belemenve mesélte el, hogyan lőtt fejbe valakit, vagy hogy miként szúrt szíven majd feszített keresztre egy másik áldozatot. A kanadai felháborodást csak tüzelte, hogy a férfit elbeszélése szerint egy olyan kiképzőtáborba vitték, ahol a nyugati lakóhelyükre visszaküldendő terroristákat képeztek ki arra, hogy a nyugati világban, így Észak-Amerikában is öngyilkos merényleteket kövessenek el.

Mint most kiderült, a kanadai hatóságok azért nem csaptak le a podcastban 2018-ban elhangzott vallomások után, mert akkor már erősen gyanakodtak arra, hogy a férfi dózsalászlózik, vagyis kamu hőstörténetet költ önmaga köré. De még nem volt elegendő bizonyítékuk ahhoz, hogy ezt nyilvánosan is a fejére olvassák. Akkoriban még közel sem volt tiszta a helyzet. A New York Times például azért merte publikálni a podcastját, mert két független amerikai titkosszolgálati forrás is megerősítette nekik akkoriban, hogy Chaudhry az ISIS tagja volt. A gyanú azért már akkor is felmerült a mesélő hitelességével kapcsolatban, annyira, hogy a podcastsorozat egyik adása kifejezetten ezekkel a gyanúkkal foglalkozott.

Idén szeptemberben azonban már biztosnak látszott, hogy a férfi sztorijai nem állnak meg, Kanadában ugyanis eljárást indítottak ellene terrorizmus témakörében elkövetett rémhírterjesztés miatt, ami akár öt év börtönbüntetéssel is járhat. Szeptember végén le is tartóztatták emiatt. Ehhez képest is erős, hogy most maga a New York Times írta meg, két ország egybehangzó titkosszolgálati információira hivatkozva, hogy felültek egy hazudozónak.

A Times szerint a kanadai hatóságok majdnem négyéves nyomozásuk után, a férfi utazásinak, közösségimédiás posztjainak, rendőrségi vallomásainak és titkos adatgyűjtéssel szerzett információk alapján egészen biztosak abban, hogy Chaudhry nemhogy nem követte el a bevallott rémtetteket, de be sem lépett Szíriába és nem volt az ISIS tagja. Abban az amerikai titkosszolgálatok is egyetértenek, hogy a férfi nem terrorista és nem jelent semmiféle terrorveszélyt. Ők abban megengedőbbek, hogy elvben nem tudják kizárni, hogy a kanadai férfi rövid időre tényleg járhatott Szíriában, de még ha így is volt, az esetleg ott töltött idő nem lett volna elég mindarra, amiről büszkén beszámolt.

A New York Times saját nyomozása is arra a következtetésre vezette őket, hogy Chaudhry maximum pár hetet tölthetett Szíriában. De az biztos, hogy azok a fotók, amiket bizonyítékként posztolt ki a “terrorista társairól”, a netről lopott képek voltak. Némelyik kevésbé ismert kis oldalakról, de akadt olyan kép is köztük, amit a Getty fotóügynökség archívumából lopott.

Amikor a Times most megkereste, a terrorizmusával kérkedő férfi a család kebabos éttermében csomagolta a házhozszállítós adagokat.