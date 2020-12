A korlátozott rokoni összejövetelekre is elkészült a karácsonyi bullshit-bingó

Ünnep 444 Körben

„Legyen már vége 2020-nak; Korona; Alaptörvény; Ma ne politizáljunk; SZFE; Már megint nincs fehér karácsony; Egymás között vagyunk, itt nem terjed a vírus; És mikor jöttök legközelebb?; Úgyse megyünk sehová; Nekünk nem volt ennyink, mégis felnőttünk; Szájer; Lélegeztetőgépek, Betlehemi csillag; Aki akar dolgozni, az most is tud; Mi jöhet még?; Brexit; Khm, khm..már X-nek is van ám gyereke...; Régi családi történet; Trump nyert; És mik a tervedid?; Olyan csendben vagy, mindjál valamit!; Ki van töltve, azt már meg kell inni!; X hónapra kaptam időpontot; Ez a maszk is minek..; Mikor lesz végre normális az életünk?”

Az elmúlt évek legszebb hagyományainak megfelelően Bence idén is elkészítette a karácsonyi bullshit-bingót, ami mindig jó lenyomata az évnek. Bár idén csak korlátozott létszámban jöhet össze a rokonság, azért sok tartalmas beszélgetést és kellemes töltögetést kívánunk mindenkinek!

A korábbi bingókat itt lehet meg megnézni: 2015, 2017, 2018, 2019.