Ha már muszáj az ünnepi asztalnál beszélni valamiről, itt a bullshit-bingó

„Hogy elszaladt az idő; Már Németországból is ide költöznek; Boldog Karácsonyt!; És ez mind a mi pénzünkből van!!; Debrecen legyen a főváros; Annak nincs még gyereke; Hol vannak már az unokák?; Mikor akarsz házasodni?; Putyin/Erdogan is minek jött ide?; Olyan csendben vagy, mondjál valamit!; Jönnek a migránsok; Soros; Ki tudja, honnan van ennyi pénze; Borkai; Amikor olyan kicsi voltál; Régi családi történet; Nélküled; Megrepedt a bejgli; És mikor jöttök legközelebb?; És mik a terveid?; Ezek is tüntetnek, de minek?; Felháborodás a karácsonyi TV műsoron; Andy Vajna; Nem szoktam TV-t nézni, de...; Be akarják tiltani a karácsonyt.”

Egy ilyen eseménydús év után most is bőven lesz mit megbeszélni a rokonokkal, ha végre újra láthatjuk őket az ünnepi asztalnál. Ezekre az estékre Bence évről évre elkészíti nekünk a bullshit-bingót, ami mindig remek lenyomata az évnek. A korábbi bingókat itt lehet meg megnézni: 2015, 2017, 2018.

Élményekben gazdag rokonlátogatást mindenkinek!