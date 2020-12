21 éves nő lesz az indiai szövetségi állam egymillió lakosú fővárosának polgármestere

Ünnep 444 Körben

A 21 éves Arya Rajendran lehet a közel egymillió lakosú Tiruvanántapuram polgármestere. A város a baloldali és szövetkezeti hagyományairól ismert Kerala állam fővárosa, Rajendran jelölését is az Indiai Kommunista Párt helyi szárnyának szombati kongresszusán hagyták jóvá.

Arya Rajendran

A 21 éves nő jelenleg másodéves matematika szakos hallgató, mellette régóta tagja a párt ifjúsági szervezetének. Rajendran jelöltségét biztosan polgármesteri posztra válthatja majd december 28-án, mivel az őt jelölő baloldali tömbnek abszolút többsége van az állami közgyűlésben, ezzel ő lesz az ország legfiatalabb női polgármestere.

A Hindu arról ír, hogy Rajendran nem fogja otthagyni a tanulmányait sem. A lap szerint a fiatal nő az elmúlt évben mutatta meg igazán vezetői képességeit, amikor az ifjúsági szervezet tagjaként a járvány kitörése után segítettek közösségi élelmezési pontokat létrehozni, gyógyszert szerezni a rászorulóknak, illetve tájékoztatni a helyieket a járvány veszélyeiről. Rajendran emellett külön figyelmet fordított arra a programra, melyben a diákokra a járvány miatt leselkedő mentális problémákkal foglalkoztak.

Ennek a munkájának köszönhetően került be a városi közgyűlésbe, ahol első napján az országban kormányzó nacionalista BJP veterán helyi politikusa, Ashok Kumar is gratulált neki. Rajendran szerint az, hogy fiatal, segíti őt abban, hogy a másik politikai oldal képviselőivel is megtalálja a hangot. A fiatal politikus is hallott azokról a hangokról, akik szerint a pártszövetsége csak bábunak használja, és az ő kinevezésével akarják megszólítani a fiatalokat, de azt ígérte, hogy a cselekedetei révén fogja megmutatni, hogy nem ez a helyzet. (Times of India, The Hindu)