Putyin is beoltatja magát az orosz vakcinával

Vlagyimir Putyin orosz elnök is beoltatja magát a Szputnyik V nevű, orosz fejlesztésű vakcinával, ezt közölte az elnök szóvivője vasárnap az orosz állami televízióval. A 68 éves Putyin a szóvivője szerint már csak arra vár, hogy túl legyen különböző formalitásokon, utána beoltatja magát. Az elnök már korábban is sokat beszélt az orosz vakcináról, többször nyilatkozta az orosz sajtónak, hogy a Szputnyik V hatásos és biztonságos és ő is beoltatja magát, amint elérhető lesz.

A Szputnyik V-vel már december elején elkezdték beoltani a legveszélyeztetettebb csoportokba tartozókat Moszkvában és környékén, hétfőtől pedig 60 éves kor fölött bárki regisztrálhat az oltásra. Eddig elvileg önkéntes alapon ment az oltás, a Moscow Times szerint a moszkvai Hármas Számú Klinika utasította az összes dolgozóját, hogy oltassák be magukat. A lapnak nyilatkozó orvosok között pedig volt, akit kirúgással fenyegettek, ha nem kéri a vakcinát. (Reuters)