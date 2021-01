Bayer Zsolt: A lónak a faszát fogja végrehajtani Hadházy

Bayer Zsolt a Hír Tv Háttérkép című műsorában

Bayer Zsolt még mindig nem fizette ki a bíróságon megítélt 300 ezer forintos sérelemdíjat Hadházy Ákosnak, ezért az ellenzéki képviselő végrehajtást indított.

A Kúria szeptemberben mondta ki, hogy a fideszes műsorvezető megsértette Hadházy személyiségi jogait, amikor 2017. október 31-én a blogján azt írta: „HADHÁZY GECI, SZÉL DETTI NYELI.”, egy hónapra rá pedig „Hadházy egy utolsó, szemét, becstelen gazember” címmel írt a képviselőről.

Bayer tavaly azt írta, 5 forintosokban fogja kifizetni az összeget, ami az akkori Index számításai szerint 252 kilót nyomott volna. „Egy szép nagy zsákban fogom tanúk jelenlétében behajítani a kertjébe, szedegesse csak össze szorgalmasan, és vegyen zoknit a büdös lábára” – írta Bayer, bár később azt mondta, ezer forintosokban fogja átadni a pénzt.

Bayer Zsolt most a blogján – a törvényt amolyan fideszesen értelmezve – azt írja, „mivel ezer honfitársam egyenként 300 forintot átvállalt tőlem ennek a nem is tudom micsodának fizetendő büntetésből, így jogilag én semmivel sem tartozom neki”. Szerinte most Hadházynak nem ő, hanem 1000 ember tartozik, akik már megkapták tőle a 300 forintot, amit letettek a képviselő munkahelyén.

Bayer szerint tehát Hadházy – akit végig úgy nevez, hogy „ez az akármi” – „majd szépen felveszi a kapcsolatot az ügyvédemmel”. „Végrehajtani pedig a lónak a faszát fogja” – írja Bayer, utalva Hadházy mondására.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Hadházy Ákos a Facebookon reagált, szerinte Bayer jobban tenné, ha jobban megválogatná a barátait, mert „azok a jelek szerint átverik”. „Egy azaz egy pécsi hölgy küldött csak egy kisebb csomagot, amiben a dobozka súlya és a csörgés alapján ötforintosok lehettek, de azt visszaküldtük (itt jelzem, hogy a Képviselői Irodaház portáján nem vesznek át csomagokat)” – írja Hadházy.

Szerinte Bayert vélhetően átverte az ügyvédje, mivel: „Természetesen neki személyesen kell teljesítenie felém a bíróság ítéletét, nem hátékázhatja másra és nekem sem kell mástól elfogadnom semmit (készpénzes borítékokat amúgy sem szokás felént átadni, de persze lehet, hogy a Fideszben ez még dívik).”