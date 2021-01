Az idei legkevesebb új fertőzöttet és a második legtöbb áldozatot is egy napon jelentették

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Aligha van még egy ország a világon, ahol egy napon belül jelentenek mindössze 696 új koronavírus fertőzöttet, de 128 halálesetet. Magyarországon ma reggel ez történt. A 696 irreálisan alacsony szám, 4-5 napja még 3000 volt az új fertőzöttek száma. A kevés új regisztrált Covid-fertőzött nagyrészt annak köszönhető, hogy mindössze 8223 tesztet végeztek.

Tegnap még úgy tűnt, emelkedik az új fertőzöttek aránya, ma nem úgy tűnt, holnap megint másként nézhet ki mindez a kiszámíthatatlanul ugráló hivatalos adatok alapján. Mindenesetre a Google és a Facebook mobilitási adatai szerint szilveszterkor óvatos duhaj volt a magyar, de az új évet már vakmerően kezdte.

A járványnak az adhat erősebb hullámot, ha nálunk is terjedni kezd az angliai mutáció. Hivatalosan ezt még történt meg.

A 128 haláleset ugyanakkor az idei második legmagasabb szám, az előző két napban már 100 alatt volt az áldozatok száma.

Eddig 78 ezer magyart oltottak be a koronavírus elleni vakcinával. Nem meglepő módon több ügyeskedő is akadt már, aki beelőzte a covidosokkal érintkező egészségügyi dolgozókat és a nagyobb idősotthonok lakóit és dolgozóit. A magyar oltóprogram mondjuk alkalmat is ad az ügyeskedésre. (Olaszországban a csendőrség mintegy százezer eddig beadott oltás miatt indított vizsgálatot azzal a gyanúval, hogy az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit megelőzve ezt az adagot "soron kívüli" személyek kapták meg.)

Vakcinafronton több jó hír is akadt. Először is, az AstraZeneca oltóanyagát már január 29-én engedélyeztheti az EU, ezután megkezdődhet ennek a vakcinának a felhasználása is. Ebből a szerből a magyar kormány 3,27 millió embernek elegendőt kötött le a nagy közös EU-beszerzésben. Ez nem jelenti azt, hogy ez az oltóanyag ekkora mennyiségben azonnal a rendelkezésünkre fog állni, de elkezdődhetnek a szállítások ebből is.

Az első engedélyezett vakcinából, a Pfizer-BioNTech termékéből egyelőre hetente 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezik. Ma is ennyi jött, de ebből mostantól már mégis 47 ezer embert lehet beoltani. Mindezt azért, mert a Pfizer annyi oltóanyagot töltött a fiolákba, ami nemcsak az előírt 5, hanem 6 embernek is elég. Több országban már ilyen adagolással oltanak, az Európai Gyógyszerügynökség is jóváhagyta ezt, így Magyaroszágon is áttérnek a többlet eloltására. Ez 20 százalékkal növeli a beoltható emberek számát.

Ma megérkezett a másodikként engedélyezett Moderna első szállítmánya is, igaz, mindössze 3600 embernek elegendő mennyiség. A cég azt jelentette be, hogy a vakcinájuk legalább egy évig véd a koronavírus ellen.

Az EU-ban továbbra is azt ígérik, hogy igazán nagy tételben majd a második negyedévben jön vakcina, ez nagyban függ attól is, hogy melyik oltóanyag mikor kap engedélyt. A csehek azzal számolnak, hogy márciustól a Johnson & Johnson védőoltásának beadása is megkezdődik.

Az Európai Bizottság hamarosan megállapodást köt a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca, a Sanofi-GSK, a Johnson & Johnson és a CureVaca után a Novavax oltóanyaggyártóval vakcina felvásárlására. A cégek közül a Pfizer és a Moderna kezdett szállítani, miután megszerezte a hatósági engedélyt. Előzetes tárgyalásokat folytatnak az orosz Szputnyik V gyártójával is. Az oroszoknak egyébként az EU-s engedély hiánya mellett egyelőre komolyabb gyártási kapacitási problémáik is vannak.

A turizmusban érdekelt görög kormány egy kicsit előre is szaladt, és már azt javasolja az EU-nak, hogy aki beoltatta magát, az szabadon utazhasson. A németek ugyanakkor egyelőre úgy látják, hogy húsvétig nem nagyon lesz lehetőség lazításokra.

Amerikában a Disneylandből terveznek hatalmas oltóközpontot kialakítani. És kiderült az is, hogy két képviselő is koronavírusos lett a Capitolium ostroma alatt.