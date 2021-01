A legtöbb covidos beteg legalább öt hónapra immunis lesz a fertőzésre

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Azok, akik átestek már a covidon, jó eséllyel legalább öt hónapra immunissá válnak a fertőzésre, derült ki brit kutatásokból, melyek szerint a betegség 83 százalékkal csökkenti az újbóli fertőzés kockázatát. Magyarán ez azt is jelenti, hogy a betegség nem jelent feltétlen védelmet, vannak, akik korábbi betegségük ellenére is megfertőződnek, és ők fertőzhetnek is.

Épp ezért az illetékesek fontosnak tartották kiemelni, hogy még a betegségen átesettek is tartsák be a kijárási korlátozásokat.

Susan Hopkins, a kutatás vezetője szerint az eredmények így is biztatók, mert arra utalnak, hogy a természetes immunitás tovább tart, mint gondolták. Igaz, az is kiderült, hogy ez a védettség nem teljes. Különösen aggasztónak tartja, hogy a betegségen már átesett újrafertőzöttek között többeknél nagyon magas vírusszintet mértek, még azoknál is, akik amúgy tünetmentesek voltak. "Ez tehát azt jelenti, hogy még ha védettnek is hiszi magát, aki már átesett a fertőzésen, bár valószínűleg nem lesz súlyosan beteg, megfertőződhet és másokat is megfertőzhet" - mondta.

A kutatás során 2020 júniusa és novembere között 21 ezer egészségügyi dolgozót teszteltek rendszeresen. Kétharmaduknál, akiknél a tesztek nem mutattak ki antitesteket, vagyis valószínűleg még nem estek át a fertőzésen, 318 fertőződött meg a vizsgált időszakban. Annál a 6614 vizsgálati alany közül, akik viszont korábban már megfertőződtek, a kutatás idején csupán 44 fertőzöttet azonosítottak.

A kutatást tovább folytatják, hogy megállapítsák, egy évvel a fertőzés után mi a helyzet. (Via BBC)