Müller Cecília: Az orosz fél rendkívül nyitott

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

35 685 embernek elég oltóanyag érkezik kedden a Pfizertől, mondta Müller Cecília tisztifőorvos. Ez valamivel kevesebb az eredetileg tervezettnél, hiszen ideiglenesen egész Európában csökkentik a szállított mennyiséget.

Ahogy délelőtt beszámoltunk róla, közel 130 ezer embernek elegendő vakcina érkezett december óta, ebből 123 188-at használtak fel. Közülük 10003-an idősotthoni lakók vagy dolgozók.

Beszélt a kínai Sinopharm vakcinájáról, amelynek gyártási körülményeit a helyszínen vizsgálják a magyar gyógyszerészeti hatóság munkatársai. Müller szerint nem kell attól tartani, hogy a Sinopharm nem a Pfizer/BioNTech vagy a Moderna esetében megismert, legkorszerűbb mRNS-technológiát használja, hanem elölt vírust juttat a szervezetbe, ahogy a klasszikus vakcinák. Így működik az influenza és a járványos gyermekbénulás elleni oltás is.

„Az, hogy valami bevált, hatékony, hagyományos, régi múltra tekint vissza, nem jelenti azt, hogy ez elavult technológia.”

Müller Cecília

Az orosz vakcinából 3000 ember beoltására elegendő érkezett Magyarországra decemberben. Kásler Miklós miniszter akkor arról beszélt, hogy részt vehetünk az oltóanyag klinikai tesztelésében. Müller most azt mondta, eddig senkinek sem adták be az oltást, de a laboratóriumi vizsgálatok „rendkívül biztatók”. A közeljövőben az orosz vakcina gyártási körülményeit is vizsgálni fogják, ahogy most a kínaiét. Müller szerint

„az orosz fél rendkívül nyitott”, minden ismeretet megosztanak a magyar szakemberekkel, ami feltétlenül szükséges. Kiderült még, hogy