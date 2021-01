A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint pünkösdig nem lesz nyitás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„(...) a kormányzati kommunikáció és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások valószínűleg pünkösdig fennmaradnak” - áll a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) körlevelében, melyet az utóbbi napokban küldtek el a magyar szálloda- és étteremüzemeltetőknek. (Pünkösd idén május 23-ra esik.)

Flesch Tamás, a szervezet elnöke a 24.hu-nak azt mondta, bár sokan meglepődtek a levél tartalmán, abban semmi meglepő nincsen, Dömötör Csaba államtitkár például nemrég arról beszélt, hogy ha Magyarország csak az EU-s vakcinákkal oltana, akkor szeptemberig is fenn kellene tartani a korlátozásokat.

„Nehezen elképzelhető, hogy május előtt nyitás lesz. De nemcsak itthon, hanem Európa többi országában is, hiszen az átoltottság és a járvánnyal kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy még egy darabig fennmaradnak a korlátozások” - mondta a szakember.

Az MSZÉSZ jelezte a kormánynak, hogy a nyitásig kihúzni még a mostani támogatások emelése mellett is rendkívül nehéz lesz, hiszen a szakképzett munkaerő megtartása is pénzbe kerül, valamint az üresen álló szálláshelyeknek és éttermeknek is vannak rezsiköltségeik. A szervezet ezért az alábbiakat kérte a Magyar Turisztikai Ügynökségtől:

a bértámogatást emeljék meg 50-től 75 százalékra,

teljes járulékkedvezmény, hogy a dolgozók nettó bére növekedjen,

a tavaly realizálódott havi felszolgálási díjat számítsák be a bértámogatásba,

a támogatásokat tartsák fenn a teljes újranyitásig és az azt követő három hónapban is,

az építményadót töröljék el erre az évre,

a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedését hosszabbítsák meg 2021 végéig.

(24.hu)