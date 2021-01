Hétvégi olvasnivaló a halálos magyar ősztől Putyin vécékeféjéig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

JÁRVÁNY ÉS VAKCINA

11 ezer halott mellett tárul fel, hogyan kezeli a válságot az Orbán-kormány– Agresszív kommunikáció, döcögő államgépezet, homályos adatok.

A kormány járványkezelése a második hullámban Fotó: Direkt36

Orbánt megriasztotta egy váratlan adat, ezért is lett teljesen más az őszi járványkezelés – Matolcsy György elhitette a fideszesekkel, hogy nincs bajban a gazdaság, de aztán jött a kijózanodás és a választási bukástól való félelem. A Direkt36 utánajárt a második hullámban hozott kormányzati intézkedések hátterének.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az eddig ismert adatok alapján a magyar ősz volt a hetedik leghalálosabb Európában – Lengyelországban pedig 43 ezerrel többen haltak meg az ilyenkor szokásosnál.

Fotó: FRANCOIS LO PRESTI/AFP

A fiatalok és a kisvállalkozók szenvedték meg leginkább a válságot - Az MTA volt közgazdasági intézetének két kutatója szerint a munkanélküliségi adatok alapján nem lehet pontosan látni, mekkora hatása is volt a járványnak a munkaerőpiacra. Más adatokból pedig arra lehet következtetni, hogy kisvállalkozások tömege bukott bele a járványba.

NAGYHATALMAK

Fotó: JIM WATSON/AFP

Joe Biden óvatosan tört a csúcsra – Az egyensúlyozás és a háttéralku lett Joe Biden védjegye Washingtonban. Amikor Obama megismerte, ájuldozott az unalomtól tőle. Minden radikalizmus távol áll tőle, de kampánya végén fontos gesztusokat tett a baloldalnak. Két gyerekét vesztette el a hosszú politikai pályafutása alatt.

„Üzenjük meg Washingtonnak...” A Krokodil 1956/3. számában megjelent karikatúra. (A megfejtéseket, hogy öltözékeik alapján melyik figura melyik népet képviseli, a Facebook-oldalunkon kommentben várjuk.) Forrás: Blinken OSA Archívum, Könyvtár

„Üzenjük meg Washingtonnak...” – 1955-ös karácsonyi rádióüzenetében Eisenhower amerikai elnök homályos utalásokat tett Kelet-Európa „rab népeinek” felszabadulásával kapcsolatban. Válaszként a központosított magyar állami sajtót ellepték a belügyekbe való „durva beavatkozást” visszautasító nyilatkozatok.

Miből futja Putyinnak 250 ezer forintos vécékefére? – Az hagyján, hogy Navalnijék megmutatták az orosz elnök medencéjét és sztriptízbárját. Azt is megmondták, milyen korrupció kellett hozzá.

OKTATÁSUNK

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Kevesen hiszik, hogy egy szenátusi döntés tényleg megakadályozhatja a vidéki tudományegyetemek alapítványi kiszervezését – A pécsi, a szegedi és a debreceni tudományegyetemek vezetése igyekszik lehetőségként beállítani az alapítványi modellváltást. A kormánytól várnának garanciát az egyetemi autonómia megmaradására, pedig a kormány épp olyan testületek kezébe készül adni az intézmények irányítását, amiket ezek az ígéretek egyáltalán nem kötnek.

Mezővédő sávokkal védett szántóföldek Fotó: Dominique Delfino/Biosphoto

Kiszorul az ökológiai gazdálkodás az új magyar giga-agráregyetemről – A február 1-én induló Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen már csak néhány mesterszakos hallgató tanulhatja a világszerte követett ökológiai gazdálkodási trendeket, pedig a szakemberek szerint ez a jövő.

ÉS EGY FILM

A jólfésült magyar méhlepény kalandjai Amerikában: az év filmes eseménye Mundruczó Kornélék világsztárokkal forgatott amerikai filmje az otthonszülésről – Nőverős botrány előzte meg, többen is Oscart nyerhetnek a stábból, a szülős nyitójelenetet már most klasszikusként emlgetik. Kritika a Pieces Of a Womanről, amiben, bár Geréb Ágnes pere ihlette, egyetlen méhlepényt sem látni.