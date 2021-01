A Godzilla vs. Kong előzetese választ ad arra, hogy milyen, amikor egy óriásgorilla nekimegy egy óriásgyíknak

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Sikítva menekülő emberek, füst, katonák, helikopterek és két, egymással harcoló hegyomlás méretű lény – ha valaki úgy érezte, hogy ezekre még nagy szüksége volt a járványhelyzet miatti szenvedés közepén, az nagyon örülhet, mert itt a Godzilla vs. Kong előzetese.

Ahogy a cím is sejteti, Godzilla most King Konggal csap össze egy új filmben, ami valószínűleg nem tartogat majd túl sok újdonságot a két és fél perces előzeteshez képest. A Warner Brothers filmjét egyszerre mutatják be a mozikban és az HBO Maxon március 25-én.

Aki pedig nem bír addig várni, az nézze meg az 1962-es King Kong vs. Godzillát, amiben az óriásgorilla egy fával próbálja megetetni az óriásgyíkot.