Közleményt adott ki a Magyar Orvosi Kamara a vakcinák engedélyezésének lazítása miatt

„A Magyar Orvosi Kamara elnöksége arra hívja fel a kormány és az illetékes hatóságok figyelmét, hogy az oltások iránti szakmai és lakossági bizalom erősítése érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a továbbiakban is csak a gyógyszerbiztonsági szabályokat transzparensen követve, az Európai Gyógyszerügynökség szabályainak is megfelelő bevizsgálás után engedélyezze a készítmények forgalomba hozatalát annak érdekében, hogy azokat orvoskollégáink is jó lelkiismerettel, szakmai meggyőződéssel ajánlhassák és adhassák be” – írja közleményében a Magyar Orvosi Kamara.

Ezt azután tették közzé, hogy Gulyás Gergely bejelentette, a kormány egyszerűen átlép a vakcinabeszerzések engedélyeztetésében az ezzel foglalkozó Országos Gyógyszerészeti Intézeten, az erről szóló kormányrendelet még csütörtökön meg is jelent. A kínai Sinopharm vakcinája pedig pénteken meg is kapta az engedélyt.