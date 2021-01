Az OGYÉI engedélyezte a kínai Sinopharm vakcináját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYÉI) pénteken megadta az engedélyt a kínai Sinopharm oltóanyagára, derült ki az operatív törzs tájékoztatóján.

Ez pont aznap történt, amikor megjelent az a kormányrendelet, ami egyszerűen kihagyja az új vakcinák vizsgálatából az OGYÉI-t, és amiről lehetett sejteni, hogy épp azért fogadta el a kormány, hogy megkönnyítsék a Sinopharm bevetését. Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában arról beszélt, hogy pénteken vagy szombaton várható megegyezés a kínaiakkal, de azt még nem tudni, hogy mikor érkezhet vakcina is. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy ő a kínai vakcinában bízik leginkább, ezért ha majd lehet választani, ő ezzel oltatná be magát.

A kínai vakcináról korábban a pécsi virológusok közöltek szakvéleményt, akkor azt mondták, hogy, ha az EU és a magyar hatóságok is engedélyezik, érdemes beadatni a vakcinát.

Müller Cecília arról is beszélt a tájékoztatón, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ a jövő hét végéig végezhet az orosz vakcina vizsgálatával.