A kedvezőnek tűnő adat valójában romló járványhelyzetet jelez

Ahogy azt már megszokhattuk, hétfőn látszólag kedvezően alakult a járványhelyzet.

Látszólag, mert jobban megkapirgálva már előtűnik a romló tendencia.

Közben Müller Cecíliát feljelentették, mert hivatala saját elszólása szerint is kamu indokokkal tagadta meg az adatszolgáltatást Hadházy Ákos ellenzéki képviselőnek.

De hogy mondjunk valami jót is, most már négy vakcinával is olthatnak Magyarországon.

A hétfői hivatalos adatok alapján az elmúlt 24 órában hatvanöt újabb halálos áldozata volt a járványnak, és 1160 új fertőzöttet azonosítottak.

A járvány alakulásáról pusztán ezekből az adatokból nehéz tájékozódni. A 65 halálos áldozat látszólag jó adat, alatta van az elmúlt hét nap mozgóátlagának. Ugyanakkor a hét elején rendre alacsony számokat jelentenek, a múlt hétfőn például 54, két hete 56 halálos áldozatot jelentettek, a mainál többet, 68-at utoljára három hete.

Ugyanez a tendencia az újonnan azonosított fertőzötteknél is. A hétfőn jelentett 1160 vasárnaphoz képest javulásnak tűnhet, de közben a múlt hétfőn 1124, két hete csupán 844, három hete pedig 875 új fertőzöttet jelentettek. Magyarán a helyzet nem javul, hanem épp ellenkezőleg, mintha romlana.



Voltak ma nagyobb izgalmak is a számoknál! Müller Cecília tisztifőorvos asszony véletlenül Hadházy Ákos képviselőnek is továbbította a levelét, amiben megrótta kollégáit, hogy rossz kamuindokkal pattintották le az adatkérését. Hadházy képviselő- és harcostársa, Szél Bernadett ezek után fel is jelentette a tisztifőorvost, mert ezek szerint törvénytelenül tart vissza közérdekű adatokat.



Vakcinainfo

A hétvégén szokás szerint nagyon kevés embert oltottak be, vasárnap mindössze 2663-at. Pedig aznap Kásler emberminiszter bejelentése szerint már az orosz Szputnyik V is megkapta az engedélyeket. Viszont ennek az oltásnak csak a marketingje sikerült eddig: volt körülötte habverés rendesen, de alig pár darab érkezett eddig az országba.

Bár az orosz vakcina azonos technológiával készült, mint az AstraZeneca védőoltása, amivel itthon kizárólag hatvan éven aluliakat oltanak, a Szputnyiknál ilyen korlátozást nem jelentettek be. Csupán azt, hogy „bizonyos krónikus betegségek esetén” nem adhatják, és eleinte csak kórházakban fognak oltani vele. Az AstraZenecáról időközben az is kiderült, hogy bár a brit variánssal szemben hatásos, a dél-afrikai változattal szemben csak minimális védelmet nyújt, ezért ott inkább nem is oltanak vele.

Egyre több részlet derül ki arról is, hogy mekkora szabadsága van az embereknek a vakcinaválaszásban. Nem olyan sok. Müller Cecília tájékoztatása szerint kizárólag orvosi javaslatra lehet előnyben részesíteni az egyik vakcinát a másikkal szemben, ha pedig valaki nem kéri azt, amivel beoltatnák, az hátra sorolódik.



