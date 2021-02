A héten tényleg beindulhat az oltási program

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A héten rengeteg vakcina érkezhet Magyarországra;

Ezzel felpöröghet az oltóprogram. Van honnan, vasárnap összesen 2253 embert oltottak be.

A kormány közben nemzeti konzultáció keretében próbálja eldönteni, hogy mi legyen.

Orbán Viktor másfél héten belül másodszor, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évadnyitó konferenciája után a parlamentben mondott pár felületes mondatot arról, hogy miképp képzeli a gazdaság újraindítását a koronavírusjárvány megfékezése után. Sok minden most se derült ki, a jelek szerint a kormány fő fegyverének a 25 évnél fiatalabbak személyi jövedelemadójának elengedését, illetve a lakásépítés áfájának 5 százalékon tartását tartja.

Orbán emellett azt is állította, hogy hamarosan 3,5 millió, Európában még nem engedélyezett, Magyarországon pedig gyakorlatilag nem vizsgált vakcina érkezhet Oroszországból és Kínából, amivel állítása szerint áprilisra minden veszélyeztetett korút be is olthatnak már.

A miniszterelnök parlamenti beszéde előtt legfőbb fürkésze és kurkásza, Szijjártó külügy- és külgazdasági miniszter már hajnalban bejelentette, hogy 275 ezer ember beoltására elegendő Sinopharm vakcina érkezik kedden.

Beindulhat az oltóprogram

A keddi szállítmányig amúgy a Magyarországra beérkezett oltóanyag 94 százaléka a kormány által folyamatosan bírált EU-s beszerzésből érkezett.



Ennyi vakcina érkezésével talán az oltási program is felpöröghet - a héten a tervek szerint minden korábbinál több embert oltanának. Ennek mondjuk feltétele, hogy a háziorvosok saját hűtőtáskával és jégakkuval érkezzenek az oltóanyagért.

Az oltási programot amúgy a jelen szintről nem lesz nehéz felpörgetni: vasárnap összesen 2253 embert oltottak csak be, közülük 1109-en az első adagot kapták csak még meg. A többi napi szám magában nem sokat jelent, de azért emlékezzünk meg róla, hogy október közepe óta ma jelentették a legkevesebb halálesetet, viszont ellenben az újonnan azonosított fertőzöttek száma meglepően magas volt.



Azt, hogy a számokat összefüggéseiben vizsgálhassuk, megnehezíti, hogy az adatgazdák az Istennek se hajlandók megosztani azokat. Müller Cecília tisztifőorvos még a parlamenti képviselő Szél Bernadettnek is csak kilencven nap után küldött hiányos, használhatatlan adatokat.

Világjárvány

Lengyelország a héten tesztlazítással kísérletezik. A hétvégén például több ezren nézhették meg Zakopanéban, ahogy a hazai reménység, Andzej Stękała második helyen végez, hogy aztán ezt verekedésekkel ünnepeljék.

Nagy-Britanniában viszont nagy a szigor. Az ott vészesen terjedő, a korábbinál fertőzőbb, és a legfrissebb kutatások szerint halálosabb mutációra tekintettel hétfőtől a beutazóknak tíz napra karanténba kell vonulniuk, ezalatt a második és a nyolcadik napon is teszteltetniük kell magukat. A két teszt 210 fontba kerül.