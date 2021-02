Fekete-Győr András a Momentum miniszterelnök-jelöltje

Több 444 videó?

Szeretném

Bejelentette a Momentum, hogy kit indít miniszterelnök-jelöltnek: Fekete-Győr Andrást, a párt elnökét.

Fotó: Botos Tamás

A csapat tagja Cseh Katalin és Donáth Anna európai parlamenti képviselők, illetve Szél Bernadett és Hadházy Ákos független parlamenti képviselők is. Hadházy arról is beszélt, hogy őt is felkérték miniszterelnök-jelöltnek, de nem vállalta el. Azt mondta a választási esélyekről, hogy:

„Kérem, fakarddal fogunk indulni egy átkozott tank ellen.”

Azt mondta, van jobb fegyver, egy vállról indítható, páncéltörő ágyú, az pedig a hitelesség.

Fekete-Győr András azt mondta, pontot kell tenni egy elhazudott, elcsalt, ellopott rendszerváltás végére. Azt ígérte, nyugati országot akarnak építeni. „Basszus, nehogy már” visszafelé tegyük meg a honfoglalást – mondta. Korrupcióellenes ügyészséget ígért, illetve azt, hogy csatlakozunk az európai ügyészséghez. „A demokrácia vagy liberális, vagy – mondjuk ki – nem létezik” – mondta.

Korábban bejelentette már az indulását a jobbikos Jakab Péter és Márki-Zay Péter is, Karácsony Gergely pedig azt mondta: „Ha nem lesz előválasztás, akkor biztos, hogy nem leszek miniszterelnök-jelölt.” Pálinkás József is belengette, hogy elindulna, a DK pedig Dobrev Klárát indíthatja, bár még nincs bejelentve.