Napokon belül visszatérnek az ausztrál hírek a Facebookra

Több 444 videó?

Szeretném

Hétfőn még azt ígérte az ausztrál kormány, nem módosítják a techcégeket regulázó törvényjavaslatot, aztán keddre kiderült, hogy mégis. Így a Facebook is visszakozott, és a következő napokban újra lehetővé teszi az ausztrál híroldalak posztjainak megosztását, közölte Josh Frydenberg pénzügyminiszter.

Campbell Brown, a Facebook alelnöke szerint a kormány belement, hogy a cég maga dönthesse el, megjelenhetnek-e az adott médium hírei a Facebookon, vagyis nem kell automatikusan tárgyalást kezdenie minden egyes hírszolgáltatóval a kompenzációról. „Megegyeztünk, hogy azokat a kiadókat támogathatjuk, akiket szeretnénk, köztük kisebb, helyi kiadókat is” - idézi Brownt a BBC.

Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via AFP

A javaslat célja, hogy a nagy techcégeket törvénnyel kényszerítsék bevételeik megosztására azokkal a hírszolgáltatókkal, melyek hírei megjelennek oldalaikon. Erre más-más stratégiával reagáltak: míg a Google elkezdett külön megállapodásokat kötni ausztrál médiacégekkel, a Facebook szimplán letiltotta oldalairól az ausztrál hírforrásokat.

Ebből elsőre jókora káosz lett: sikerült hivatalos kormányzati tájékoztató oldalakat is letiltani, köztük a koronavírusjárványról szóló oldalakat is. De jótékonysági szervezetek oldalai, szakszervezeti oldalak és politikusok oldalai is áldozatul estek.