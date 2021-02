Flip-flop papucsban, csillagos pálcával a kezében gurul az aranyfejű óriás Trump

Több 444 videó?

Kerekeken gurították be az amerikai konzervatívok éves gyűlésére (Conservative Political Action Conference, CPAC) az életnagyságúnál is nagyobb, piros flip-flop papucsot, nemzeti színű rövidnadrágot, fekete zakót és piros nyakkendőt viselő, kezében aránypálcát tartó, aranyfejű Trump-szobrot, ami annyira csillogóra sikerült, hogy az arca nem is látszik igazán.



Ezen a képen, már a helyére állítva, még jobban szemügyre lehet venni.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Tommy Zegan, az alkotó a Politicónak elárulta, hogy Mexikóban készítette a 90 kilós szobrot, onnan szállították Floridába. Hat hónapba telt, míg a munka végére ért, és három ember volt a segítségére. Eredetileg Trumpot akarta meglepni vele tavalyi születésnapján, de a biztonsági őrök nem engedték be a Mar-a-Lagó-i partira.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Sőt, készített egy hasonló szobrot rozsdamentes acélból, ami állítása 50 ezer dollárjába került, ráment az összes megtakarítása, de egymillióért szeretné eladni. Zegan azt mondta, 2016-ban annak ellenére szavazott Trumpra, hogy nem volt különösebben nagy rajongója.