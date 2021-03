A Népegészségügyi Központ állítja: fogalmuk sincs, melyik megyében hány koronás fertőzött halt meg naponta

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Február 11-én közérdekű adatigénylésben próbáltuk megtudni a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK), hány covidos fertőzött halt meg tavaly szeptembertől mostanáig naponta, megyei bontásban. Határidőn túl, újabb kérésre kaptunk csak választ, de ezzel sem jutottunk előrébb, mert állításuk szerint

nem rendelkeznek a kért adatokkal az igényelt bontásban. Az Alkotmánybíróság 2019-es határozatára hivatkozva azt írták, kizárólag az adatkérés teljesítése érdekében nem kötelesek adatgyűjtésre vagy a rendelkezésre álló adatok alapján új adatsor előállítására.

Nem részletezték, hogy a napi vagy a megyei bontás haladja-e meg a szervezet statisztikai kapacitásait. Mindez azért is érdekes, mert az operatív törzs honlapján naponta frissítik a budapesti és a vidéki halottak számát, ami értelmezésük szerint minden más, ami a fővároson kívül van. A Központi Statisztikai Hivatal az összesített megyei halálozási adatokat közli, ami nem tartalmazza, mennyien voltak koronavírusosak. Mindenesetre tavaly az utolsó negyedévben 69 százalékkal többen haltak meg Szabolcs megyében, mint 2019-ben ugyanebben az időszakban. Érdekes lenne látni, mennyit fed le ebből a hivatalos covid-halálozás, de egyelőre nincs erre esélyünk.

Korábban is beletört a bicskánk, amikor a járványhelyzetről szóló adatokat kértünk az NNK-tól. Novemberben azt írták, nem ismerik többek közt az intenzíven ápolt koronavírusos betegek számát (bár Gulyás Gergely miniszter időnként elárulta a kormányinfón, ezek szerint ő is máshonnan tudta meg), az intenzíves betegek halálozási arányát és az ápoló-beteg arányt sem. Ugyanezeket az adatokat akkor az Emberi Erőforrások Minisztériumától is kikértük, de még csak választ sem kaptunk, hiába kértük többször telefonon is.

Az operatív törzs és a járványkezelést irányító szervek egy év alatt sem jutottak el odáig, hogy grafikonokat tegyenek közzé legalább azokból az adatokból, amikről naponta beszámolnak. Ennek híján saját járványoldalunkat ajánljuk.

Müller Cecília tisztifőorvos és Kásler Miklós miniszter tavaly júniusban. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A járvány más területein sem nagyobb az átláthatóság. Máig nem nyilvánosak a kínai és az orosz vakcináról szóló szerződések, amiket hiába kértünk a külügyminisztériumtól, állításuk szerint nem náluk van. Gulyás Gergely miniszter elismerte, a szerződések közérdekű adatok, de amikor megkérdeztük, melyik állami szerv kezeli őket, annyit reagált: „Mindig az, amelyik a szerződést kötötte.”

Nem ismerjük a Sinopharm vakcina engedélyezési dokumentumait sem, mert az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szerint veszélyeztette volna a járvánnyal kapcsolatos közfeladataik ellátását, ha ideadták volna a 15 napos határidőn belül. Várunk, hátha a másfél hónappal meghosszabbított határidőre megkapjuk.