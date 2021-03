A kormány a magánegészségügyben dolgozókat is bevonná a fertőzöttek ellátásába

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a járvány harmadik hulláma miatt hamarosan 15-20 ezerre is felmehet azoknak a száma, akiket kórházban kell ápolni. Elmondta, hogy a kórházakban drámai kihívásokra kell felkészülni.

Mivel ennyi ember ellátásához kórházi ágyak, lélegeztetőgépek és emberek kellenek. Az embereket kirendelésekkel pótolják, a belső tartalékokon kívül kórházak között is átmozgatnak, valamint bevonják a rezidenseket és végzős orvostanhallgatókat is az ellátásba. De megemlítette azt is, hogy a magánegészségügyben dolgozókat is bevonhatják. A kormány szakértői már dolgoznak a bevonási terv részletein.

Jelenleg 6867 embert ápolnak kórházban, 677-en vannak lélegeztetőgépen. Péntekig 6369 újabb fertőzöttel nőtt a betegek száma, 143-an haltak meg. A halottak átlagéletkora 75,5 év volt.

Nem stimmelnek az adatok az oltásnál, leállították a rendszert

Elismerte, hogy gondok vannak az oltási rendszerrel, „van némi technikai zavar”, ugyanis sokan tévesen kaptak értesítést az oltásról vagy a lakóhelyüktől messzire kellett utazniuk. Orbán szerint ennek az az oka, hogy átálltak az adatalapú oltásra, és ha az adatok nem stimmelnek, akkor semmi sem stimmel. Már leállították a rendszert, és egy operatív csoport már dolgozik a megoldáson. Nagyon fontosnak tartotta elmondani, hogy létrehoztak egy telefonszámot, amin segítséget lehet kérni, de hogy mi ez a szám, azt a miniszterelnök nem tudta megmondani.

Egyébként ez volt az a történelmi pillanat, amikor a műsort mindig lelkesen vetető Nagy Katalinnak sikerült megszívatnia a miniszterelnököt egy váratlan kérdéssel:

Hétfőn még kinyitnak a virágboltok, kertészkedni utána is lehet

A csütörtökön bejelentett korlátozásokról azt mondta, nem volt más választásuk, a járványügyi szakemberek egyértelműen azt mondták nekik, hogy „tragédia lesz, ha nem lépünk”. „Tehát azt mondták az orvosok, hogy ahhoz, hogy később nyithassunk, most zárni kell. Ez nekem nem tetszik ez a megfogalmazás, de ez majdnem mindegy, mert emlékeztet a megboldogult fiatal koromra, hogy a marxizmus-leninizmusban azt mondták, hogy az állam úgy hal majd el, hogy először erősödik. Tehát én is fenntartásokkal viseltetek az ilyen megközelítés iránt, de hát ez a helyzet. Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvét környékén nyithassunk” -magyarázta a legfőbb vezető. Hozzátette, hogy március 15-ig nyitva tartják a nemzeti konzultációt a nyitásról, utána pedig megtervezik, hogy húsvétkor fokozatosan milyen lépésekben tudnak nyitni.



Lehet, hogy majd a bölcsődéket is be kell zárni, a kormány gondolkozik ezen, de ott egyelőre a fertőzések olyan alacsony számot mutatnak, hogy megpróbálják nyitva tartani azokat. „A szolgáltatásoknál az a helyzet, hogy ami az élethez kell, annak mennie kell: élelmiszerbolt, tavaszi kerti munkákhoz szükséges eszközöket áruló boltok. De minden más, tehát az étterem, kaszinó, szálloda, de a műszaki-szórakoztató cikkeket árusító boltok, ezeknek mind be kell zárniuk” - mondta a korlátozásokról.

Mivel a lezárások kellemetlen részét csütörtökön Gulyás Gergelyre bízta, ezért most a rádióműsorában annyit tudott bejelenteni, hogy a virágboltosok a nőnap miatt március 8-ig nyitva maradhatnak, hogy el tudják adni a készleteiket. De utána nekik is be kell zárniuk.

Orbán beszélt arról is, hogy csak technikai kérdés, hogy a Fidesz kilép-e az Európai Néppártból, szerinte az útjaik lényegében már elváltak.