Hölvényi György szerint nagyon komoly vállalás, hogy a Fidesz távozása után ő marad az Európai Néppárt frakciójában

A Fidesz európai parlamenti képviselői távoztak az Európai Néppárt frakciójából, de a frakció egyetlen KDNP-s képviselője, Hölvényi György folytatja a munkáját, erről beszélt a Hír Tv-ben.

Hölvényi azt mondta, felmerült az ő távozása is, de ez nem egy egyéni akció, politikai döntés volt, hogy marad, „itt nyilván az érzelmekről jobb, ha nem beszélünk”. Azt mondta, a Fidesszel is egyeztetett, mielőtt döntött. A KDNP még az Európai Néppárt elődjébe lépett be, ez egy 30 éves történet – mondta.

Hölvényi azt mondta, ez egy lehetőséget is ad, amit adott esetben ki lehet használni. A KDNP a pártcsaládban nincs is felfüggesztve. Megkérdezték arról is, hogy a Fidesz és az EPP is kölcsönösen a kereszténydemokrata értékektől való eltávolodással vádolják egymást, de Hölvényi azt mondta, nem szeretné eldönteni, kinek van igaza. Az, hogy a KDNP marad, szerinte egy nagyon komoly vállalás.