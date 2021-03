A Karc Fm az egyetlen pályázó a Klubrádió évekkel ezelőtti frekvenciájára

Több 444 videó?

A KESMA-hoz tartozó Karc FM az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára, vette észre a Média 1 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa által kiírt pályázatban.

A Liszkay Gábor tulajdonában lévő Karc FM akár 10 plusz 7 évre is megszerezheti a frekvenciát, amivel kétmillió embert érhetnek el. Az eredeti tervek szerint a Spirit Fm is indult volna, de végül nem adták be a pályázatot.

A frekvencia egyébként évekkel ezelőtt a Klubrádióhoz tartozott, de most ők sem indult érte, ugyanis a 92,9 MHZ-s frekvenciára pályáznak.