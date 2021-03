Chile a világ egyik legjobban átoltott országa

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Chile lett a világ egyik leginkább átoltott országa a koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelemben az után, hogy a legjobban fertőzöttek közé is tartozott – közölte egy interjúban Andres Couve tudományügyi miniszter.

A 19 milliós lakosság több mint 25 százaléka kapott már legalább egy adag vakcinát, és ezzel Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és Nagy-Britannia után a negyedik helyre jött fel a világban. Latin-Amerikában a vezető pozíciót foglalja el.

A miniszter szerint ennek az az oka, hogy már nagyon korán elkezdtek szállításokról tárgyalni a vakcinagyártó cégekkel, és az is, hogy nagy tapasztalataik voltak korábbi tömeges oltásokból. A járvány első hónapjaiban a hírek még azzal voltak tele, hogy a kormány képtelen a fertőzöttek elszigetelésére, a járvány terjedésének nyomon követésére, a kórházak intenzív osztályai majdnem tele vannak.

Andres Couve tudományügyi miniszter közölte, hogy már a világjárvánnyá nyilvánítás után egy hónappal, tavaly áprilisban elkezdték a hivatalos tárgyalásokat az oltóanyagot lehetségesen termelő gyártókkal a szállításokról. Májusban a szakértők tervet mutattak be Sebastián Pinera köztársasági elnöknek arról, hogyan járjanak el, amikor már rendelkezésre áll a vakcina.

Az ajánlások arról is szóltak, hogy Chile vegyen részt a klinikai tesztekben. Júniusban sikerült megállapodni a kínai Sinovac céggel arról, hogy Chile az elsők között kapjon az oltóanyagból, miután azt jóváhagyták. Hasonló tárgyalások folytak többek között az AstraZeneca, a Janssen és egy másik kínai gyógyszergyár, a CanSino részvételével.

Az első, bár még kisebb adag oltóanyag, a Pfizer cégtől érkezett meg decemberben, és ezt az egészségügyi személyzet kapta meg. Január végére már 4 millió adag kínai Sinovac-oltóanyag állt rendelkezésre a tömeges megelőző oltáshoz, ami februárban el is kezdődött, és most is tart. További 35 millió adag oltóanyag szállítására van érvényes szerződése. (MTI)