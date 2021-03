Hiller István: Tudunk-e az ovisokról szakmai vitát folytatni, vagy már eluralkodott az őrület?

Több videót a 444-re!

A napirend előtti felszólalások után interpellációkkal folytatódott a parlamenti ülés. (A kormánypárti politikusok egymásnak feltett, alákérdezős öninterpellációit nem közvetítjük.)

Jobbik: Változtat-e a kormány a gazdaságpolitikáján?

A jobbikos Balczó Zoltán arról beszélt, hogy rossz a kormány gazdaságpolitikája: a nagy multiknak biztosítanak olcsó munkaerőt. Orbán azt mondta, a válságkezelésük az, hogy az elveszített munka helyett biztosítanak újat, de nem mindegy, hogy milyen munkát adnak. Balczó azt kérdezte, szándékában áll-e a kormánynak változtatni a gazdaságpolitikáján.

Kormány: Olyan gazdaságpolitika biztos nem lesz, mint amilyet a baloldal csinált

Schanda Tamás államtitkár azt mondta, olyan gazdaságpolitikát biztos nem fognak csinálni, mint amilyet a baloldal csinált, és amiért már a Jobbik is dolgozik. A balliberális kormányok idején 100 ezrek tengődtek segélyen, a dolgozókat pedig agyonadóztatták, a Jobbik pedig éppen ez ellen jött létre, de mára megtagadták saját magukat – mondta Schanda, aki szerint a baloldal kiszolgáltatta az országot nemzetközi spekulánsok ügyeskedésének. A kormány a megalázó segélyek helyett a munkában hisz, a politika a számok szerint sikeres – mondta.

Balczó azt mondta, nem fogadja el a választ, egykor szakmai válaszokat adó államtitkár helyett egy gátlástalan propagandistát hallott, mi köze van neki ahhoz, hogy 2010 előtt mi történt. Még Matolcsy György is elismerte, hogy változtatni kell a gazdaságpolitikán – mondta, felidézve, hogy kevés gyerek születik, és sok fiatal hagyta el az országot.

MSZP: Tudunk-e az ovisokról szakmai vitát folytatni, vagy már eluralkodott az őrület?

Hiller István azt mondta, óvodásokról, a hivatalról és az Alkotmánybíróságról akar beszélni. Az AB kimondta, hogy nem szolgálja a gyerekek érdekét, csak a hivatal érdekét szolgálja az, hogy 6 éves kortól minden gyereknek iskolába kell mennie, pedig van olyan gyerek, aki nem érett rá. Az AB a Fidesz-KDNP döntését megsemmisítette. Tudunk-e az ovisokról szakmai vitát folytatni, vagy már eluralkodott-e annyira az őrület, hogy erről sem lehet érdemi vitát folytatni? – kérdezte.

Rétvári Bence azt mondta, tisztázzuk, miről döntött az AB: az iskolaérettséggel kapcsolatban a megsemmisítésre vonatkozó indítványt elutasították. 2021. június 30-ig kell rendeznie a Parlamentnek azt, hogy mi van akkor, ha a gyerek nem iskolaérett, de a szülő nem nyújtja be a halasztási kérelmet, tehát ha a szülő veszélyezteti a saját gyerek érdekeit, az állam hogy tudja megvédeni a gyerek érdekeit. Rétvári szerint lehet értelmes párbeszédet folytatni, csak a tényekkel kell tisztában lenni.

Hiller nem fogadta el a választ, mert Rétvári úgy tagadta Hiller állításait, hogy a saját állítását is megtagadta, ezzel Hillert megerősítette. Elmondta, hogy a Fidesz-KDNP olyan szabályozást hozott, ami bürokratikus akadályokat állított a szülők elé, ő pedig kiáll a magyar szülők mellett.

Jobbik: Orbáni halálkormányzás folyik

A DK-s Varga Zoltán szerint a kormány megbukott, mert totális oltási káosz van: lehet menni oltani, nem lehet menni, bedöglik az SMS-küldési rendszer, aki viszont odamegy, akkor is kap oltást, ha nem kapott behívót. Szerinte most orbáni halálkormányzás folyik. Megkérdezte, mikor húznak el a kormány tagjai oda, ahova a magyar választók küldenék őket.

Rétvári Bence azt mondta, az ellenzék hónapok óta mást sem tesz – talán Európában egyedüliként –, minthogy megpróbálja a magyarokat elbizonytalanítani az oltásokkal kapcsolatban, és lehet, hogy több ezer támogatójukat lebeszélték az orosz vagy a kínai vakcinákról. Rétvári szerint a kormány húsvétig beoltaná az időseket, míg az ellenzék terve alapján csak karácsonyra menne ez, addigra pedig mindenkit be kellene oltani.

Varga szerint a kormánypártiak nem tudnak elszámolni a káosszal, a vakcina- és lélegeztetőgépekkel, 17 ezer halálos áldozattal, több ezer más halálos áldozattal, 5500 elüldözött egészségügyi dolgozóval, 400 ezer munkanélkülivel, az Orbán és Mészáros család gazdagodásával. Önök megbuktak, hazudnak – mondta a DK-s képviselő.

LMP: Nincsen kormányzás

Demeter Márta szerint Magyarországon nincsen kormányzás, elmulasztották megtenni azt, amit egy felelős kormánynak rég meg kellett volna hoznia. Említette, hogy el kellett halasztani egy hétvégi tömeges oltást, mert nem működtek az állami szervek. Már rég előrébb kellene tartani, de a kormány nem úgy szerezte be a vakcinákat, ahogy kellett volna, az állam nem működik. Demeter szerint a kormány retteg a bukástól, pontosan látják az emberek, hogy a közpénzt kilapátolják, elvárják az elszámoltatást, és meg is fogják kapni.

Schanda Tamás arról beszélt, hogy a kommunista utódpárt teljesen elfuserálta a 2008-as válságkezelést, az országot a tönk szélére sodorta, most pedig újra és újra félelmet és bizonytalanságot hoznak az emberek életébe. Több 100 ezer embert beoltottak, Magyarország a 2. Európában átoltottság tekintetében – mondta Schanda, aki szerint a közös eredményünket el akarják vitatni.

Demeter Márta azt mondta, nem fogadja el a választ, 143 fő hunyt el ma, Schanda ne beszéljen mellé, mert a kormány nemcsak nem kormányoz, hanem például azzal foglalkozik, hogy beiktasson egy offshore-céget közvetítőként a kínai vakcinák beszerzésekor.

Párbeszéd: Hogy lehet, hogy tegnap csak 12 ezer embert oltottak be?

Kocsis-Cake Olivio azt mondta, mára azok is egyre dühösebbek, akik csak a kormányzati médiából tájékozódnak, de nem a kormányra haragszanak, hanem a háziorvosokra, mert amikor őket hívják, nem érik el őket, mert szerencsétlenek annyit dolgoznak, ha pedig elérik, azt a választ kapják, hogy kifogytak az oltóanyagból. Orbán azt mondta, egy hétvége alatt be lehet oltani minden regisztráltat, aztán azt, hogy 1 millió embert beolthatnak két nap alatt, akkor hogy lehet az, hogy tegnap csak 12 ezer embert oltottak be – kérdezte. Azt mondta, ellenzéki önkormányzatok segítettek volna oltópontokat csinálni, de a kormány szakmai indoklás nélkül visszautasította ezt.

Rétvári azzal viccelt, hogy ha jól érti, az a kérdés, miért nem oltották be a hétvégén az embereket a ma érkezett vakcinával. Ebből is látszik, hogy az ellenzék teljesen komolytalan, mindegy, mit csinál a kormány, azt az intézkedést ők támadják – mondta. Rétvári szerint a bevizsgált orosz és kínai vakcinákkal folytatódhat az oltás, újabb lendülettel, és Magyarország átoltottsága közel kétszerese az uniós átlagnak.

Kocsis-Cake Olivio szerint a kérdésre nem sikerült válaszolni, Szombathelyen például elmondták a háziorvosok, hogy oltópontot akarnak, de ezt a kormány nem adta meg. A tömeges oltás az, hogy üres helyre mennek be emberek, és minél kevesebbet tartózkodnak ott, Rétvári válaszát a 60 fölöttiek biztos nem fogadják el.

Jobbik: Mik a tervek a kistelepüléseken áthaladó utak fejlesztésével?

Dudás Róbert a közúthálózat fejlesztéséről kérdezett, főleg a kistelepüléseken áthaladó utakról, mik a tervek ezeknek a fejlesztésével. Schanda Tamás államtitkár azt mondta, szóba került Gyöngyös, ahol a baloldali polgármester soron kívül oltatta be magát, ez igazán felháborító, jól mutatja, hogy a baloldalt csak saját maga érdekli, semmi más. Az útprogramban 3200 milliárd forintból fejlesztenek, 10 év alatt több mint 500 km-t építettek, ma már 7 gyorsforgalmi út ér el az országhatárig, és 20 megyei jogú város közelíthető meg, majd elmondta, milyen fejlesztéseket terveznek még.

Dudás azt mondta, nem fogadja el a választ, mert ez nem volt válasz, szerinte jól mutatja az államtitkár válasza, hogy Budapestről a vidék problémája nem látható jól. Azt mondta, nem bírálta a kormányt, a feladatokra hívta fel a figyelmet, jön a kampányidőszak, amikor mindig megígérik az útfejlesztéseket, aztán nem csinálják meg.

Szabó Szabolcs: Mikortól jár végig a csepeli hév?

A független Szabó Szabolcs arról érdeklődött, hogy a második határidőt tudják-e garantálni, hogy nem 6, hanem 14 hónapos csúszással, de szeptember 1-től a Boráros térig tartó teljes szakaszon tud-e járni a hév, és ha nem, akkor vállal-e valaki ezért felelősséget. Fónagy János államtitkár azt mondta, a közbeszerzési törvényeket be kell tartani, és most úgy néz ki, nyár végéig a csepeliek türelmét kell kérni, ahol lehetett, elnézést kértek a csúszásért: garancia nincs, érvényes szerződések vannak, ha azt nem tartják be, szankcionálni fognak. Szabó azt mondta, most sem kaptak garanciát, csak azt mondták, hogy igyekeznek.

MSZP: Honnan tudja a csepeli kormányhivatal, hogy Bangóné gyerekei ikrek?

A szocialista Bangóné Borbély Ildikó azt mondta, pár napja az ikerlányai levelet kaptak arról, hogy kívánnak-e egy ikerregiszterben részt venni, amivel egyetért, csak nem tudta meg, melyik járási hivatalnak kellett volna kiküldenie ezt Kabán, ahol élnek. De kiderült, hogy mindenki Csepelről kapta meg, nem tárgyalt vele senki, a központi kormányhivatal elismerte, hogy 160 ezer embernek küldte ki, de nem tudják megmondani, hogyan került hozzájuk, a 21. kerülethez ennek a 160 ezer embernek a címe. Bangóné gyerekeiről sehol sem szerepel, hogy ikrek (mivel lombikprogramban születtek), csak a zárójelentésben szerepel, ahol betegadatok vannak. Hogyan került a csepeli kormányhivatalhoz 160 ezer ember személyes adata? – kérdezte.

Soltész Miklós államtitkár azt mondta, önkéntes csatlakozásra hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem, a jogszabályi háttérről pedig azt mondta, bármelyik jogi személy jogosult kérni tudományos kutatás céljából ilyen adatokat, a Belügyminisztérium adott rá engedélyt, és a legszigorúbban kell kezelni és tárolni ezeket az adatokat.

Bangóné Borbély Ildikó azt mondta, a tájékoztató levélben az szerepelt, hogy az érintetteket a járási hivatalnak kellett volna megkeresnie, mégis minden érintett a csepeli kormányhivataltól kapta az értesítést. Nem fogadja el a választ, mert senki nem tudott neki tájékoztatást adni, hogy kitől, hogyan, kinek az utasítására kapták meg a megbízást. Ezek alapján joggal érezhetik azt az emberek, hogy nincsenek biztonságban az adatai, az ő gyerekeivel kapcsolatban pedig egészségügyi adat került ki, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak.

Ezzel az interpellációk tárgyalásának végére értek.