Átlagosan kevesebb mint 8 percenként halt meg covid-fertőzött beteg Magyarországon az elmúlt héten

Az új fertőzöttek, a kórházban kezeltek és a lélegeztetőn lévők után rekordot döntött a járvány áldozatainak száma is.

Az elmúlt 7 nap magyarországi halálozási adatai világviszonylatban is kiemelkedően magasak.

A magyar kórházi adatok európai szinten is riasztóak.

Heti összefoglaló a napi adatokból.

Múlt vasárnaptól máig a járvány újabb 1 310 áldozatát regisztrálták Magyarországon. Ez jóval meghaladja a második hullám tetejét (1 196). Sajnos várható volt, hogy a kórházban és a lélegezetőgépeken lévők számának meredek emelkedése a halálozásnál is megjelenik majd. És éppen a rekordon lévő kórházi adatok alapján úgy tűnik, hogy a mostani halálozási mutatók még tovább emelkednek majd.

A legördülő menüben változtathatóak a grafikonok.

Az elmúlt hét nap magyarországi halálozási adatai világviszonylatban is kiemelkedően magasak. Lakosságarányosan, egymillió főre vetítve csak Csehországban volt rosszabb az arány.

Hogy mi alapozta meg ezt a magas halálozási arányt, az pontosan látszik ebből az európai összehasonlításból, még március 15-i adatokkal. Egymillió főre vetíve nálunk volt a legmagasabb a kórházban kezelt covidosok száma.

Azóta a kórházban kezelt fertőzöttek száma itthon tovább emelkedett (1352 fővel, 10 652-re.) Olyan nyomás alatt van az egészségügyi rendszer, ami szinte biztosan nem tudja ugyanazokat a gyógyulási, túlélési esélyeket biztosítani, mint békeidőben.

A lélegeztetőgépen lévők száma már 7. hete emelkedik, az elmúlt hetekben nagyon erőteljesen. Orvosok beszámolói szerint már a határán vagy azon is túl van az egészségügyi rendszer ellátóképessége. A kormány szerint van még ágy és lélegeztető is, és személyzetet is átcsoportosítanak az intenzív osztályokra. Csakhogy azt eddig is lehetett tudni, hogy intenzíves szakorvosból és szakápolóból van kevés. Utóbbiak munkáját csak megkönnyíteni, de nem kiváltani tudják az átvezényelt gyógytornászok és masszőrök. Szakorvosok esetében ugyanez a helyzet, ha például nőgyógyászokat és szemészeket vezényelnek át a covid-gyanús betegekhez.



A héten több kísérletet is tettünk arra, hogy megtudjuk, hány covidos van intenzíves osztályon. Minden más országban ez publikus adat, nálunk nem. Ezen lehet ugyanis lemérni leginkább, hogy mit bír még az egészségügy. Az intenzív osztályon lévők száma nem azonos a lélegeztetőgépeken lévők számával. Amikor tavaly év végén a kérdéseinkre még elárultak pár számot, az alapján úgy tűnt, hogy egyharmaddal több az intenzíven fekvők aránya a lélegeztetett betegekénél.

A Portfolió szerint 2000-2200 olyan beteg lehet jelenleg Magyarországon (covidosok és nem covidosok összesen), akik intenzív ellátásra szorulnak, miközben az ellátórendszer teherbíró képességének legfelső elméleti határa számításaik szerint 1800 fő. És a számok további növekedésére lehet számítani.

Jó lenne azt írni, hogy hátha ez volt a legrosszabb hét, de az messze nem biztató, hogy a héten úgy regisztrálták minden eddiginél több fertőzöttet (55 106), hogy majdnem 20 ezerrel kevesebb tesztet végeztek, mint a múlt héten. Az összes vizsgálaton belül pedig kiemelkedően magas, 27 százalékos a pozitív tesztek aránya.

Az oltási program is belassul a hétre. Vasárnaptól vasárnapig számolva az egyszer oltottak száma (243 976) jóval elmaradt a múlt heti rekordtól (337 865).

Számításaink szerint a magyarok 30 százaléka lehet már valamilyen szinten védett (vagy már átesett a járványon, vagy a védoltással szerzett immunitást) a koronavírus ellen.