Korunk egy korszakalkotó kísérletéből kiderült, hogy a grizzlyk se szeretnek hegyet mászni

Bár a grizzlyk nagyon gyorsan tudnak futni, egy friss tanulmány szerint egyrészt nem bírják sokáig, másrészt nem is különöseben szeretnek. Mi több, a vizsgálatokból az is kiderült, hogy a grizzlyk jellemzően ugyanazokat a túraútvonalakat és sétatempót kedvelik, mint az emberek.

Öt, a Sziklás-hegység környékén dolgozó amerikai kutató korszakalkotó kísérletében kilenc, fogságban nevelkedő grizzlyt tanított meg a futógép használatára - ehhez persze nem emberekre, hanem lovakra tervezett gépet használtak, egy megtermett hím grizzly akár 270 kiló is lehet, de még egy aprócska felnőtt nőstény is vagy 130, a nagyobbak meg akár a két mázsát is elérhetik. A kísérletbe bevont grizzlyk közül a legkönnyebb a növendék Willow volt, a két éves nőstény 97 kilós. A legtestesebb, John, a 15 éves hím 265 kilót nyom.

A kísérlet során az almaszeletekkel motivált állatokat hat percen át futtatták különböző sebesség- és dőlésszög-beállításokkal a gépen, amit előtte hermetikusan zárt dobozba raktak, hogy mérni tudják a medvék oxigénfogyasztását is, amiből az anyagcseréjük ütemére is következtethettek.

Méréseik alapján a medvék energiafelhasználás szempontjából leghatékonyabb sétatempója 4,2 km/h volt, ami nagyjából egyezik az emberek átlag sétatempójával. A természetben élő medvék GPS-es nyomkövetőjének adataiból pedig azt derítették ki, hogy hozzánk hasonlóan a grizzlyk is az enyhébb emelkedőket preferálják - vagyis pont azokat az útvonalakat, ahol jellemzően a túraösvények is haladnak. A GPS-es adatokból az is kiderült, hogy bár a grizzlyk leghatékonyabb sétatempója az emberével azonos, a természetben ennél sokkal komótosabban, fele ekkora tempóban cammognak csak.

A vizsgálataikból az is kiderült, hogy bár a grizzlyk termetükhöz, testfelépítésükhöz és habitusukhoz képest kimondottan gyorsak, akár 56 km/h-ás sebességre is képesek - viszonyításképp a világ leggyorsabb embere, Usain Bolt csúcssebessége 43,99 km/h volt -, ezt a csúcssebességet nagyon rövid ideig képesek tartani. Anyagcsereadataik alapján a kutatók "nem-atlétikusként" jellemezték a medvéket, bár ehhez azért hozzátették, hogy testi erejükre tekintettel talán pontosabb volna "sprinterként" jellemezni őket.

Anthony Carnahan, a kutatás vezetője az eredmények alapján arra jutott, hogy azok megmagyarázzák, miért bukkannak fel olyan gyakran a medvék a turisták számára kijelölt útvonalakon a Sziklás-hegységben. (Via Popsci)