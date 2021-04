Dolgozója volt cégét bízta meg 750 milliós takarítással a szegedi egyetem

A Szegedi Tudományegyetem tavaly év végén közbeszerzés nélkül bízott meg egy céget az intézmény takarításával. A vállalkozás tulajdonosa akkor egy olyan ember volt, aki jelenleg az egyetem közbeszerzési irodáján dolgozik - írja a 24.hu.

A takarítást korábban végző cég évek óta veszteséges volt, a most megbízott vállalkozás a korábbi összeg többszöröséért végzi el a munkát. Az alapítványi formában működő egyetem nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem írtak ki közbeszerzést a feladatra, és a szerződés részleteit sem hozzák nyilvánosságra.

Az egyetem takarítását évek óta végző cég tavaly vetette fel, hogy árat kéne emelni, ekkor már jó ideje veszteségesek voltak. Mivel az árat nem emelték, kénytelenek voltak feladni. Ezután lépett be a képbe a Clean Star Complex Kft., a cég ügyvezetője a 24.hu által megszerzett szerződés aláírása idején Varga Róbert volt. A szerződés szerint a cég havi nettó 49 millió, bruttó 62,23 millió forintért takarít az SZTE-n. Ez a Master Clean Plus Kft. 2019-es nettó 14,5 milliójának jó háromszorosa. Az aláírás idején, tavaly decemberben a cégnek volt egy másik tulajdonosa is, Fülöpné Zimacsek Anikó, aki az SZTE Beszerzési Igazgatóságának Közbeszerzési Irodáján dolgozik ügyvivő szakértőként. Január elseje óta Fülöpné nem tulajdonosa a cégnek.

A 24.hu megkérdezte, hogy négyzetméterenként hány forintra szerződtek a Clean Starral, de sem ezt, sem a szerződés végösszegét nem árulták el. Az egyetem nagyvonalú előleget, 31,1 millió forintot biztosít a Clean Starnak.