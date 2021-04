Itt a nyár: Budapesten délelőtt tíz felé elállhat a sűrű hózápor

Elő a napszemüvegekkel!

A friss előrejezés szerint délelőtt tíz magasságában esőzésre válthat a Budapestet éppen Instagram-képessé varázsoló hózápor. Az viszont megnyugtató, hogy az egyszerre jeges és viharos szél egész nap megmarad, azokban az országrészekben is, ahol csak sima záporok lesznek és ott is - mint például keleten - ahol zivatarok is.

Most mindenki vegye elő a telefonját és állítsa be a szuperlassítós videó üzemmódot, hátha valamelyik ismertőse nem látott még hóesést slo-móban felvéve!