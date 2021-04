Ez aztán a horror terror metró: ma van a költészet napja

Mint a túlművelt olvasó bizonyára tudja, máma ápr. tizenelsején van a költészet napja: ezen napon írta Petőfi Sándor a Himnuszt, szerelmének, Csinszkának, mikor nyikorgó kosárral ölében az utcán átment a kedves. A költő által megfogalmazott kérdés, miszerint ki viszi át, a fogában tarva a színes tintát Ninivéba, mielőtt bot lesz a nyűtt vonóbul, azóta, ha lehet, még aktuálisabb.

Az idestova uszkve 116. évforulót a huszonegyedik század talán legnagyobb magyar költőjének, Bada Dada Tiborunknak modern világunk létkérdeseit esszenciálissan feszegető költeményével köszöntjük:

Horror-terror metró

Fejünk felett

nagy gyökerek,

fenyegető

fojtó kezek

ez aztán a

horror terror metró

hogyha nem jó, akkor is jó

hogyha nem jó akkor is jó

Rengeteg dolgot készen kapunk

Ó borzasztó terro metró

Amit akarunk, azt csinálunk

Ó borzasztó terror metró

Halva szültett életképlet

Ó borzasztó terror metró

Fiatalok, fiatalok, hol vannak

az öröklött karmok

Ó borzasztó terror metró

SZÍVÜNKBEN KACAG FEL A NAPFÉNY

SZÍVÜNKBEN KACAG FEL A NAPFÉNY

Mindezt vizuálisan is megnézhetjük (nem vizuális típusok ugyanakkor audió formátumban meghallgatják) a MOME hallgatóinak (audio) értő tolmácsolásában:

Illetve a művész még értőbb elmondásában:

A közismerten képzőművészként is nagyívű alkotó legendás, Új Most című, az Új Symposion kiadónál megjelent kötetében sajátos tipográfiai-kalligráfiai technikáival így jelenítette meg a művet:

Fotó: Bada Dada: Új Most

Bada Dada költészetének jelentős rockzenei hatását is illusztrálandó számtalan Tudósok-, Jugoszláv Tudósok-, esetleg Doktor Zsivágó-felvételt is idecitálhatnánk, de ehelyett egy klasszikus Waszlavik Gazember Petőfi Velorex Ullman Mónika Sámán- azaz Csiga-Biga-koncertet mellékelnénk, 1992-ből, a Fekete Yukból. (Csak zárójelben említem meg azt a kultúrtörténeti érdekességet, hogy a koncerten valószínűleg jómagam, személyemben is részt vettem, mivel gyakorlatilag minden Fekete Yukas Waszlavik-koncerten ott voltam.)