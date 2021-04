Az oltás felboríthatja a ciklust, erre jobb felkészülni

A korosztályomból és körülöttem is egyre többen kapják meg az oltást, így egyre több információ jut el hozzám testközelből az oltás feltételezhető mellékhatásairól, olyanokról is, amit eddig széles körben nem nagyon kommunikáltak. Például hogy az oltás a menstruációs ciklust is befolyásolhatja.

„Az oltás után mindkét petefészkem fájni kezdett, de nem különösebben foglalkoztam vele, mert épp ovulációs időszakban voltam, bár igaz, hogy nem szokott ennyire megviselni. Két napig szúrkált mindkét petefészkem, és a második napon véreztem is kicsit. Hogy van-e ennek köze az oltáshoz, nem tudom, de fura volt. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy az elmúlt 28 évben hányszor véreztem ovuláció alatt. Migrénem is lett, ami nálam átlagos jelenség hormonszintváltozásnál” – mondta a 444-nek Krisztina, aki Pfizert kapott.

A harmincéves Annának, aki szintén Pfizert kapott, az első oltás után három nappal előbb, a 25. napon indult el a vérzése, pedig elmondása szerint mindig 28 napos a ciklusa. Ő azt mondta, először nem is gondolt arra, hogy az oltás miatt lehet, inkább a „tonnaszám érkező stresszhatásra, bezártságra, időjárásra” fogta, de úgy fogalmazott, ha jobban belegondol, „az antbiotikum is el szokta csúsztatni” a ciklusát.

Beszéltem olyannal is, aki a vérzése vége felé kapta meg az orosz vakcinát, és utána jóval hosszabb ideig tartott nála a menstruáció, de olyan nővel is beszéltem, aki koronavírusos lett, majd az egyre erősödő tünetei miatt favipiravirt kapott, és annak szedése közben kezdett vérezni, pedig elmondása szerint hormonális spirálja van és nem nagyon szokott menstruálni.

Ezek nemcsak azért nem egyedi esetek, mert a közvetlen környezetemben élők tapasztalták, de azért sem, mert hasonló tünetekről számoltak be már több száz nő, miután dr. Kathryn Clancy, az Illionisi Egyetem Clancy laboratóriumának női egészségügyi kutatásokkal foglalkozó vezetője Twitteren megosztotta saját tapasztalatait, és arra kért másokat is, hogy tegyék ugyanezt.

Clancy arról számolt be, hogy másfél héttel azután, hogy megkapta a Moderna első adagját, 1-2 nappal korábban jött meg a menstruációja, ami jóval erősebb volt a megszokottnál. Posztja alatt rengeteg hozzászólás érkezett, ezek közül volt, aki azt írta, szintén a Moderna oltása után középidőben kezdett vérezni, miközben hormonális fogamzásgátlót szed több mint tíz éve, és korábban ilyen soha nem fordult vele elő. Clancyhez hasonlóan sokan szintén erős vérzésről számoltak be, és olyan is akadt, aki azt írta, a Pfizer vakcináját menstruációja alatt kapta meg, ami alapesetben 5-7 napig tart, de már közel három hete tart a vérzése.

A 444-nek nyilatkozó dr. Antritter Zsófia, szülész-nőgyógyász szakorvos azt mondta, a jelenséggel már ők is találkoztak Magyarországon. Elmondta, több nő is jelentkezett már azzal, hogy a vártnál korábban kezdődött el nála a menstruáció az oltás után, de akár a favipiravir szedése közben is, azonban ennek szerinte semmilyen jelentősége nincsen, mert ahogy némelyik antibiotikum, így ezek a gyógyszerek is csak egyszeri alkalommal befolyásolják a ciklust. Hozzátette, „a legfontosabb most az, hogy mindenki meggyógyuljon, vagy hogy akinél lehet, az oltással megelőzzük a betegséget”.

Kathryn Clancy kollégája, Katherine Lee, aki a St. Louis-i Washington Egyetem Orvostudományi karán vesz részt posztdoktorális képzésben, úgy fogalmazott, „a menstruációs ciklus rugalmas, ami különböző módon reagál a stresszre, fizikai vagy szellemi változásokra, esetleg az immunrendszer változásaira”, vagyis nem váratlan, hogy egy gyógyszer, ebben az esetben egy vakcinára is reagál.

A Todaynek nyilatkozó Clancy és Lee külön kiemelték, hogy oltáspártiak, és azért folytatják kutatásaikat a témában, hogy megfigyelhessék a mellékhatások teljes skáláját. Clancy azt mondta, még több kutatást kell végezniük, egy egyszerű példával élve pedig úgy fogalmazott, azért, mert ha a nőket előre figyelmeztetik, és tudják, hogy a vakcinától esetleg erősebb lesz a vérzésük, arra előre fel tudnak készülni.

Azt nem tudni, hogy a korábban bevezetett, más oltásokról szóló tanulmányok vizsgálták-e a vakcinák hatását a menstruációra, az viszont biztos, hogy az Egyesült Államok népegészségügyi rendszere (National Institutes of Health) csak 1990 óta ajánlja, hogy a gyógyszertesztekbe nőket is bevonjanak. A Today szerint azt, hogy a koronavírus elleni vakcinák pontosan milyen hatással vannak a méhre, vagy a menstruációs ciklusra, még nem feltétlenül tudni, Kínában viszont már folynak kutatások arról, hogy maga a koronavírus milyen hatással van a nők ciklusára.

Legalábbis Dr. Anar Yukhayev nőgyógyász a Todaynek azt mondta, „vannak tanulmányok, amelyek szerint a koronavírus bejut az emberei sejtekbe, így a vesébe, a méhbe, de akár a méhlepénybe is”. Az általa hivatkozott kínai kutatás szerint – amiben 200 nőt vizsgáltak, köztük olyanokat is, akik már átestek a koronavíruson –, a nők 20-25 százaléka tapasztalt szabálytalanságot a menzeszében. Yukhayev hozzátette, még az is lehet, hogy nem is maga a vírus, hanem az antitestek, vagy a gyulladásos reakciók okozzák a változást.

A Todaynek nyilatkozó dr. Gloria Bachmann, a Rutgers Robert Wood Johnson Orvostudományi Iskola Női Egészségügyi Intézetének igazgatója pedig megjegyezte, hogy „az ösztrogén is hatással van a koronavírusra, tehát van valamilyen kapcsolat, ami megváltoztathatja a ciklust”. Hozzátette, hogy bár a témában egyelőre nincs kutatás, azt már most látni, hogy a változás, amit a vírus vagy a vakcina okozhat a menstruációs ciklusban, az egyrészt nem tartós, másrészt nem veszélyes.

(Nagy kép: Egy fiatal nő oltást kap Floridában, az Egyesült Államokban - Fotó: Paul Hennessy / NurPhoto / NurPhoto via AFP)