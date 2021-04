Az orosz állami propagandaadó vezetője gúnyolódásból füstölt hódfarkat küldött a börtönben az éhhalál széléről visszatáncoló Navalnijnak

“Navalnij befejezte az éhségsztrájkot. Még időben, küldtem is neki egy csomagnyi finomságot”



Ezt Margarita Simonyan, az RT főszerkesztője posztolta ki gúnyosan a Twitterre, két fotó társaságában, amiket egy, a tévétársaság logójával ellátott postai csomag látható,

benne két jókora füstölt hódfarokkal és más hódhúsdarabokkal. Amiket tényleg elküldött a politikai okokból bebörtönzött, a börtönben valószínűleg megint megmérgezett, majd ezért éhségsztrájkba kezdő ellenzéki politkusnak.



Ez már nem is csendőr- vagy őrmester-, hanem inkább lágerparancsnok-humor. Az RT ugyanis, amit Simonyan vezet, az orosz kormánypropaganda egyik legismertebb fegyvere: ez Putyin idegennyelvű kábeltévé és weboldalhálózata, aminek a főszerkesztőnő bevallása szerint olyasmi a funkciója, mint a védelmi minisztériumé és “infoháborút visel az egész nyugati világ ellen.”



A történetnek külön csavart ad, hogy miért éppen hódfarkot küldött Szimonjan alázásból a szó szerint éhségtől haldokló, a börtönbeli éhségsztrájkját pár napja abbahagyó ellenzéki politikusnak.

Az angolul tökéletesen beszélő, gyors észjárású, agresszív, kormányzati funkcióját és közösségi médiás pörgését tekintve Kovács Zoltánhoz vagy Varga Judithoz hasonlítható Szimonjan még 2012-ben a klasszikus témaként kiposztolta az internetre, hogy mit fog vacsorázni. Hát nem azt írta, hogy összedobok egy paradicsomsalátát, hanem azt, hogy

“A hód fejét hagymával, sárgarépával és babérlevéllal fogom megfőzni.”

A főpropagandista meghökkentő vacsorája - a hódevés Oroszországban sem köznapi dolog - természetesen óriási mém lett az orosz nyelvű neten, amiben Navalnij is kivette a részét azzal, hogy ő ragasztotta ekkor Szimonjanra a Боброедка vagyis Hódzabáló nevet. Ami a nő bosszúságára meg is ragadt egyfajta eposzi jelzőként. Hát ezért állt most stílusos bosszút a főszerkesztő a politikai rabon.