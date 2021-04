Gulyás Gergely: Ötmillió beoltottnál lehet lagzit tartani

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szerdán két kormányülést is tartott a kormány járványügyi és európai uniós témában is, erről számolt be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Gulyás először a korábban is ismertetett nyitással kapcsolatos kormánydöntésekről beszélt, amik akkor lépnek életbe, ha elérjük a 4 millió beoltottat. Gulyás szerint ez várhatóan már holnap megtörténik, ezért a következő szabályok lépnek életbe:

a kijárási tilalom kezdete 11-ről éjfélre módosul,

üzletekben este 11-ig lehet tartózkodni,

a védettek este 11 óráig a vendéglátóhelyek belső tereit is használhatják,

a védettek mehetnek szállodákba és szabadidős létesítményekbe úgy, mint állatkertbe, vadasparkba, múzeumba, színházba, moziba és könyvtárba

edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek,

a védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják,

a védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

A lazítások nyomán módosítani fogják a büntető törvénykönyvet: közokirat hamisítás minősített esetének fog számítani, ha valaki hamis védettségi igazolvánnyal él vissza. A védettségi igazolványra vonatkozó szabályt megszegő helyek pedig 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságra is számíthatnak, súlyosabb esetben 1 évre a hely bezárását is elrendelhetik.



Gulyás bejelentette, hogy 5 millió beoltottnál feloldják a lakodalmak tilalmát. Ezt várhatóan a május 10-i héten érhetjük el. Addig is azonban a családi összejövetelekre ugyanazok a szabályok érvényesek. A közterületeken, boltokban, tömegközlekedési eszközökön maszk használata kötelező, és a csoportosulásra vonatkozó szabályok sem változtak.

Gulyás szorgalmazta, hogy mindenki vegye fel a védőoltást, szerinte az, aki most regisztrált, 1 héten belül megkaphatja az oltást.

Reagált a kormány vakcinatáblázatával kapcsolatos vádakra is: Gulyás pozitívnak értékelte az erről kialakult vitát és nem vette kritikának. Elismerte Karikó Katalin észrevételét, miszerint nem mindegy, hogy mikor kezdtek oltani az adott vakcinával, ahogy az sem mindegy, hogy mely társadalmi csoportok kapták az adott vakcinát. Ugyanakkor szerinte ezek a tények ismertek voltak, ezért sem tűntették fel a táblázatban, és ezért sem állítottak sorrendet a vakcinák között. Szerinte a táblázat azt igazolja, hogy mindegyik oltás hatásos. Ez nem teljesen igaz, ugyanis a koronvirus.gov.hu oldalán azt írták a táblázatról: A Pfizer-BioNTech-vakcinával történő oltás után többen betegedtek meg, és kétszer annyian haltak meg, mint a Sinopharm-vakcina után”.

A védettségi igazolványokkal kapcsolatban arra nem reagált, hogy miért kapják meg pár nappal az első oltás után az emberek az igazolványt, miközben a védettség kialakulásához két hétre van szükség. Ehelyett arról beszélt, hogy 10 napon belül kell megérkeznie az igazolványnak, és ha késik, az azért van, mert ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb logisztikai akciója.

Arról külön dönt az operatív törzs, hogy hogy fogják pótolni az elmaradt vagy hibásan kiküldött igazolványokat. Ismertette, hogy eddig összesen 4 176 133 védettségi igazolványt nyomtattak, a korábban fertőzötteknek 651 060 darabot, oltottaknak 3 525 073-at. Ezek közül körülbelül 3 millió 800-at már ki is postáztak.

A védettségi igazolvánnyal kapcsolatban kétoldalú megállapodásokat kezdett el kötni Magyarország több országgal is, ezeket Szijjártó Péter külügyminiszter ismertetni is fogja csütörtökön. A tárgyalásokkal azt szeretnék elérni, hogy a magyar védettségi igazolvány külföldön is az ottani jogokra jogosítsa fel.

Az európai unió helyreállítási alapról is tárgyalt tegnap Brüsszelben Orbán Viktor. A megállapodások értelmében helyreállítási alapból teljes mértékben igénybe fogjuk venni a térítésmentes újraállítási alapot, a hitelfelvételt azonban egyelőre 21 másik országgal együtt elutasítottuk.

Arról egyelőre még tárgyalásokat folytatnak a bizottsággal, hogy az egészségügyet érintő egy éves reform (hálapénzt felszámolása, orvosi béremelés) költségeinek egy részét, mintegy 300 milliárd forintot ebből az alapból fizethessék ki.

Gulyás hozzátette, hogy az alapítványi fenntartásba került egyetemi fejlesztéseket nem uniós pénzből fogják csinálni, mert ahhoz szűk a helyreállítási keret.

Az RTL megkérdezte, hogy mi volt a kormány vakcinatáblázatában szereplő adatok forrása. Gulyás szerint az egészségügyi szolgáltatási térnek pontos és objektív adatait tartalmazzák, de ismét elismerte Karikó Katalin észrevételét, miszerint a Pfizerrel időseket oltották és jóval hamarabb is kezdték az oltást, mint például a Szputnyikkal.

A kérdések között az is elhangzott, hogy a Fudan Egyetemről szóló szerződést közzé fogják-e tenni magyarul, mert eddig csak angolul volt olvasható. Gulyás erre azt válaszolta, hogy igen.

Szintén az RTL kérdezte, hogy igaz-e, hogy a V4-nek orosz titkosszolgálati cseh robbantását elítélő nyilatkozatot Magyarország miatt kell lerövidíteni és mi az oka, hogy csak mi nem utasítottunk ki orosz diplomatákat. Gulyás szerint Magyarország kifejezte a nyilatkozattal a szolidaritását Csehország felé, és a diplomáciai tárgyalások során a nyilatkozatokból mindig elvesznek vagy épp hozzáraknak az országok. A kiutasítással kapcsolatos kérdésre nem reagált.

A hétvégi terasznyitás tapasztalatairól kérdezett az ATV és az Infostart is. Gulyás szerint erről még korai következtetéseket levonni, de ő is látta, hogy voltak olyan tömegjelenetek, ahol nem tartották be a járványügyi korlátozásokat, azonban ezek miatt nem lesz se szigorítás, se rendőrségi fellépés. Azt is hozzátette, hogy az távolságtartás nélkül nem tud megfertőződni, aki be van oltva (ami nem igaz).

A Telex kérdésére kiderült, hogy júniusra továbbra is teltházas meccseket tervez a kormány, a szóbeli érettségiket azonban nem fogják megtartani.

A 24. hu azt kérdezte, hogy mi lesz az itthon tartózkodó külföldi magyarokkal, akiknek nincs már TAJ-számuk. Gulyás azt mondta, hogy nemzetiségtől függetlenül bárki regisztrálhat május 1-től Magyarországon az oltásra.

A 444 12 kérdést tett fel, de a kormányszóvivő csak egyet olvasott fel: érdekes módon pont azt, hogy az újságírók mikor vehetnek személyesen is megint részt a kormányinfókon (hogy az összes kérdésüket feltehessék). Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy