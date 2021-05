Meghalt egy gyönyörű férfi, aki egyetlen vetkőzéssel lett a nyolcvanas évek popkulturális jelensége

59 éves korában, nyugat-londoni otthonában egyelőre ismeretlen körülmények között - egyes források szerint hosszú betegeskedés után - meghalt Nick Kamen brit modell, énekes, a nyolcvanas-kilencvenes évek popkultúrájának jellegzetes figurája.



Az essexi születésű angol modell csak 18 éves volt, amikor egy Levi’s farmerreklám egy csapásra ismertté tette. A reklámban nem volt semmiféle csavar, látványosság vagy poén, mármint a veszettül jóképű Kamenen kívül.

A film abból áll, hogy hősünk bemegy egy mosodába, majd, miközben a háttérből Marvin Gaye 1968-as slágere, a Heard It Through The Grapevine szól, köveket szór az egyik pénzbedobós mosógépbe - ne feledjük, hogy a kőmosás első igazi virágkorában jártunk ekkor! -, majd alsógatyára vetkőzik, a pólóját és az 501-esét a gépbe dobja, aztán gatyában-zokniban leül megvárni a menet végét.

A popkultúra útjai néha tényleg kifürkészhetetlenek: a reklám jelenséggé vált, de annyira, hogy Madonna, a kor szupersztárja maga kereste meg utána a csóró, ismeretlen, kezdő modellfiút. Nem véletlenül: a reklámfilm bemutatása után a Levi’s nadrágeladásai 800 százalékkal megugrottak, és a cég piacvezetővé vált, az akkor 17 éves Marvin Gaye-szám pedig a nyolcadik helyre került a brit slágerlistán.

Madonna nem aprózta el a felkarolást: az éneklésre váltó Kamennek adott egy, eredetileg a True Blue című lemezére írt szintipop-számot, az Each Time You Break My Heartot, aminek a felvételén díva típusú énekesnő létére háttéréneklést is vállalt, és ő volt Kamen első nagylemezének egyik producere is.

Bár a Madonna-szám sikerét soha többé nem tudta megismételni, egyszámos csoda sem lett belőle. Négy nagylemezt vett fel, Olaszországban például éveken át az egyik legnépszerűbb énekesnek számított, az I Promised Myself című száma pedig 1990 nyarának nagy összeurópai nyári slágere volt:

Ez a száma ráadásul későbbi feldolgozásokban még az eredeti sikerét is meg tudta haladni, például a Basshunter-féle lakossági verzió:

Kamen Boy George-dzsal is jóban volt, a Culture Club énekese azzal búcsúzott tőle, hogy ő volt