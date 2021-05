Karácsony: Rossz vicc volt, nem kellett volna

Elnézést kért Karácsony Gergely, amiért az Economistnak adott interjújában megjegyzést tett Orbán Viktor testalkatára.

„A lap újságírója a velem készített interjúban sok más mellett azt is végigvette, miben különbözök én a miniszterelnöktől. Arra jutottunk, hogy szinte semmiben nem hasonlítunk, ám ekkor, az elvi, elkötelezettségbéli, stílusban megmutatkozó különbségek mellett tettem egy viccesnek szánt megjegyzést a testalkatunkból fakadó különbségekre is. Rossz vicc volt, nem kellett volna. Mert tudom, ilyennel nem viccelünk, ez nem lehet része a politikai vitáknak, mindenkinek kijár az alapvető tisztelet. Sajnálom, hogy az a látszat keletkezhet most, mintha ezt nem tudnám, pedig nagyon is tudom, és ehhez tartom magam. Elnézést kérek mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van.Nem beszélve arról, hogy a visszafogottság amúgy is indokolt, hiszen magam is egyre kevésbé sikeres küzdelmet folytatok a vékonyság megőrzéséért” - írja Facebook-posztjában.

